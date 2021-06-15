Над "Северным потоком – 2" нависла угроза новых санкций – МИД Германии

Глава немецкой дипломатии не исключает новых ограничений со стороны США. Он уверен, что вопрос решится в ближайшие месяцы

"Северный поток - 2" еще могут ограничить / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

США все еще могут ввести новые ограничения против "Северного потока – 2", несмотря на прошлый отказ от санкций против газопровода. Этот российский проект в целом не вызывает одобрения ни у правящих сейчас демократов, ни у перешедших в оппозицию республиканцев.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает Bloomberg.

"Я бы не сказал, что больше не последует... И демократы, и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока – 2", – сказал Маас.

Он считает, что вопрос будет решен в течение следующих нескольких месяцев.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов. Позже в Госдепе уточнили, что все равно не одобряют проект, и заявили, что США продолжат "принимать меры" в отношении лиц и компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

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Правда, целью Штатов является не остановка "Северного потока – 2" как таковая. Госдеп хочет помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

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В Украине ожидаемо не поддержали такое решение администрации президента США. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток – 2" будет означать поражение американской дипломатии.

А в ЕС опровергли заявления Путина, что Россия якобы достроила первую нитку "Северного потока – 2" вопреки санкциям и ограничениям: