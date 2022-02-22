Нацбанк "заливает" рынок долларом: что происходит с гривней на межбанке

Что происходит на межбанке 22 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинская гривня на межбанке открыла день снижением, торги начались со значений 29,05/29,07 грн и в первые минуты валюта ослабла до 29,10/29,13 грн.
Об этом свидетельствуют данные торгов на межбанке за 22 февраля.
Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказывает, что на открытии торгов во вторник курс гривни снизился до 29,13 грн/долл, но пока не расширяет свое движение.
Как рассказывает Шевчишин, рынок находится под прессингом продавцов, а Нацбанк активно "заливает" его долларом, чтобы сбить ажиотаж.
"И это ему удается, поскольку гривня немного отошла от максимальных значений. Настроения на рынке в большей части пессимистические", – говорит эксперт.
На стремительных покупках на открытии отражаются риски эскалации. На рынок и его участников сильно влияют ежечасно меняющиеся новости.
Аналитик утверждает, что нерезиденты продолжают активно выходить из гривни, а к распродажам подключились и локальные инвесторы.
Угнетающее влияние на гривню будут оказывать и растущие цены на энергоносители.
Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии рынка повысилась на 10%, превысив отметку 900 долларов за 1000 кубометров, нефть – 98 долларов.
"Вероятно, пока доллар установил максимум дня и дальнейшее движение будет зависеть исключительно от поступающих новостей", – говорит Шевчишин.
Что будет с долларом в ближайшее время?
Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что 22 февраля Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ.
Для того, чтобы повысить интерес инвесторов, Кабмин был вынужден предлагать "короткие" бонды в иностранных валютах, отмечает эксперт.
По его словам, на этой неделе гривня по отношению к доллару США будет торговаться в ценовом канале 28,05-28,45 грн/долл, однако только в стабильной ситуации.
"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае широкомасштабной войны, и рассказывали, куда лучше инвестировать свои деньги.