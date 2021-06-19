Нацбанк введет в обращение памятные монеты в честь Конституции и героя АТО (фото)

С 21 июня НБУ введет в оборот памятные монеты "25 лет Конституции Украины" и "Василий Слипак"

Памятные монеты "Василий Слипак" и "25 лет Конституции Украины". Коллаж "Сегодня"

С 21 июня 2021 года Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"25 лет Конституции Украины"

Памятная монета "25 лет Конституции Украины" посвященна 25-летию принятия Основного Закона Украины.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины (по центру, позолоченный); надписи: УКРАИНА (вверху), номинал монеты -10/ГРИВЕН (справа от герба); год чеканки монеты – 2021 (внизу).

На реверсе монеты на матовом фоне пазлов изображены зеркальные абрисы людей, малый Государственный Герб Украины и надпись: КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ (внизу справа).

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Монета "Василий Слипак"

Памятная монета "Василий Слипак". Фото: НБУ

Памятная монета "Василий Слипак" посвящена Герою Украины, кавалеру ордена "За мужество" I степени, кавалеру ордена "Золотая Звезда", волонтеру, воину-добровольцу с позывным "Миф" Василию Ярославовичу Слипаку. Он известный украинский оперный певец, солист Парижской оперы, член Объединения украинцев Франции, с 2014 года защищал украинское государство от российского агрессора и погиб 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи пгт Луганское.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись – УКРАИНА (полукругом), на зеркальном фоне – портрет Василия Слипака, справа от которого музыкальная строка, номинал монеты – 2, графический символ гривни, год чеканки монеты – 2021, и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; слева надпись: ВАСИЛИЙ СЛИПАК "МИФ" (внизу полукругом).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен соловей на стволе автомата; стилизованные деревья (вверху и внизу).

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