Нацбанк поднял доллар и опустил евро ниже психологической черты: официальный курс валют

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Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 11 июня:
|11.06
|11.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,09 грн
|27,11 грн
|+ 0,02
|1 евро
|33,02 грн
|32,99 грн
|- 0,03
По сравнению со значениями 10 июня курс доллара вырос на 2 копейки после падения на 9 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 4 по 11 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 23 копейки.
Курс евро, наоборот, снизился и пробил психологический рубеж. Евровалюта просела на 3 копейки после падения на 9 копеек днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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