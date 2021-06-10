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Нацбанк поднял доллар и опустил евро ниже психологической черты: официальный курс валют

10 июня, 16:36

Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 11 июня

/ Фото: Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 11 июня:

11.0611.06Изменение
1 доллар США27,09 грн27,11 грн+ 0,02
1 евро33,02 грн32,99 грн- 0,03

По сравнению со значениями 10 июня курс доллара вырос на 2 копейки после падения на 9 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 4 по 11 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 23 копейки.

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Курс евро, наоборот, снизился и пробил психологический рубеж. Евровалюта просела на 3 копейки после падения на 9 копеек днем ранее.

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