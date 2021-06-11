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Нацбанк опустил доллар и серьезно обвалил евро: официальный курс на выходные

11 июня, 16:00

Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 14 июня

Доллар и евро продолжают уходить вниз / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 14 июня:

11.0614.06Изменение
1 доллар США27,11 грн27,04 грн- 0,07
1 евро32,99 грн32,79 грн- 0,20

Этот курс также будет действительным в течение выходных дней, 12 и 13 июня.

По сравнению со значениями 11 июня курс доллара упал на 7 копеек после роста на 2 копейки. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 7 по 14 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек.

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Курс евро продолжает уходить все ниже психологического рубежа. Евровалюта обвалилась еще на 20 копеек после просадки на 3 копейки днем ранее. Это стало минимумом с начала сентября 2020 года.

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Тем временем в украинском Кабмине прогнозируют, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 грн:

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Источник: Сегодня

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