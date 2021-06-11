Нацбанк опустил доллар и серьезно обвалил евро: официальный курс на выходные

Доллар и евро продолжают уходить вниз / Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 14 июня:
|11.06
|14.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,11 грн
|27,04 грн
|- 0,07
|1 евро
|32,99 грн
|32,79 грн
|- 0,20
Этот курс также будет действительным в течение выходных дней, 12 и 13 июня.
По сравнению со значениями 11 июня курс доллара упал на 7 копеек после роста на 2 копейки. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 7 по 14 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек.
Курс евро продолжает уходить все ниже психологического рубежа. Евровалюта обвалилась еще на 20 копеек после просадки на 3 копейки днем ранее. Это стало минимумом с начала сентября 2020 года.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Тем временем в украинском Кабмине прогнозируют, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 грн:
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