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Нацбанк поднял доллар и опустил евро ниже психологической черты: официальный курс валют

10 июня 2021 16:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 11 июня

/ Фото: Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 11 июня:

11.0611.06Изменение
1 доллар США27,09 грн27,11 грн+ 0,02
1 евро33,02 грн32,99 грн- 0,03
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По сравнению со значениями 10 июня курс доллара вырос на 2 копейки после падения на 9 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 4 по 11 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Курс евро, наоборот, снизился и пробил психологический рубеж. Евровалюта просела на 3 копейки после падения на 9 копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, как изменятся пенсии украинцев в начале июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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