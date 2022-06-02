Нацбанк объявил о важных изменениях: чего ждать украинцам

НБУ повысил учетную ставку / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

В начале лета Нацбанк продолжает вводить изменения. Теперь учетная ставка в Украине будет составлять 25%, а также есть определенные нововведения по некоторым монетарным операциям.

Об этом сообщили в НБУ в четверг, 2 июня.

Реклама

Что изменилось

Отныне учетная ставка составляет 25%. Это должно помочь в частности гражданам.

"Цель такого решительного шага вместе с другими мерами – защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, как следствие, – усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", – объясняют в НБУ.

С начала военного положения никаких решений Нацбанк по учетной ставке не принимал, поскольку тогда был значительный психологический шок. Если бы ее повысили еще в начале полномасштабного вторжения в РФ, то шансов для стабилизации и поддержки гривневых активов было бы гораздо меньше.

Реклама

Теперь, как отмечают в Нацбанке, шок проходит и экономика адаптируется к военному положению. А если не будет должного вознаграждения за содержание гривневых активов, то угроза долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой усилится.

"Девальвационные ожидания граждан и бизнеса неустойчивы и чувствительны к развитию военной ситуации, в частности к оперативным изменениям на фронте и другим ситуативным факторам", – отметили в учреждении.

Кроме того, в мае выросла разница между курсом наличного рынка и официальным, а это усилило негативные эффекты для экономики от разных курсов. Так, риски для макрофинансовой стабильности в стране увеличились, хотя и у нас достаточно международных резервов благодаря помощи международных партнеров.

Реклама

"Так, при отсутствии существенного повышения доходностей гривневых активов продолжится быстрое истощение международных резервов и накопление дисбалансов в экономике", – добавили в сообщении.

Еще одна причина, почему учетная ставка была повышена, это ускорение инфляции. По оценкам НБУ, она будет ускоряться и дальше.

"Это будет угрожать дальнейшим ухудшением инфляционных ожиданий и перетоком гривневых сбережений в иностранную валюту. В то же время возвращение Национального банка к активной процентной политике позволит предотвратить эти негативные тенденции", – подчеркивает регулятор.

Какие еще изменения приняли

Еще одно важное изменение – коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками будет расширен. Это делают для того, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка.

"Итак, с 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 в. п., а для депозитных сертификатов – учетной ставке минус 2 в. п. Надлежащая реакция рыночных ставок на решения по учетной ставке увеличит привлекательность гривневых активов, в частности ОВГЗ, что обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции", – говорится в сообщении.

Кроме того, спрос на валютном рынке уменьшится, когда гривневые сбережения станут более привлекательными. Это позволит избежать накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы и постепенно решить проблему множественности валютных курсов.

Что делать с наличкой украинцам, которые возвращаются из-за границы

Ранее "Сегодня" писали, что при возвращении из-за границы собственник валютных ценностей должен в некоторых случаях сообщать в письменной форме точные данные о ценностях, которые он везет с собой, заполняя на границе декларацию.

Если человеку нужно перевезти наличную валюту или банковские металлы на сумму до 10 000 евро в эквиваленте, то декларирование не требуется.

А если сумма гривни, иностранной валюты и банковских металлов равна или превышает эквивалент в 10 000 евро, то декларировать нужно полную сумму. Ограничений по максимальной сумме нет. Перемещать валютные ценности через границу могут и несовершеннолетние лица. Правила в этом случае такие же.

"Сегодня" также писали, какие условия кредитования будут действовать в банках уже с 1 июня, и что происходит с долларом в украинских обменниках в четверг, 2 июня.