На украинцах зарабатывают: как торговые сети взвинчивают цены на хлеб

Официальная наценка на хлеб, озвученная торговыми сетями, не соответствует действительности / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине ритейлеры, после возврата госрегулирования цен на социальные продукты, продают хлеб населению с большой наценкой.

Об этом изданию Biz.today.ua рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

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По его словам, еще до того, как государство решило регулировать цены на продукты, хлеб продавали с наценкой в 15%. Потом ее снизили до 10%, однако торговые сети все равно нашли способ продавать хлеб еще дороже официальной наценки.

От чего зависит цена

Накрутку цен ритейлеры объясняют маркетинговыми услугами, "предпродажной подготовкой. Хотя большинство украинцев даже не догадывается о значении этих названий, размер наценки за такие хитроумные понятия составляет около 26% от настоящей цены товара.

"Возьмем прайсовую цену в условных сто единиц. Сеть делает наценку, и цена на полки становится 115. Из 100 производитель отдает 26 в качестве платы за бонусы. Остается около 74, из которых еще от 4 до 8 производителю возвращают в виде нереализованной продукции, это тоже потери производителя. То есть, мы получаем менее 70% от прайсовой цены. Все остальное забирают сети", — объясняет Александр Тараненко.

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Почему дорожает хлеб

Несмотря на то, что в Украине был рекордный урожай ранних зерновых культур, в том числе, пшеницы, на мировом рынке существует дефицит качественного зерна.

На рынке есть ограниченные предложения, что провоцирует рост цен. А Украина отдает на экспорт около 70% объема урожая, поэтому цены для украинцев зависят от конъюнктуры внешнего рынка. Таким образом, цены на хлеб тоже растут.

Ранее мы уже писали, что большинство украинцев уверены в серьезном подорожании продуктов в 2022 году, и рассказывали, какие продукты в 2021 году подорожали больше всего.