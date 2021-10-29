На шаг ближе к запуску: когда заполнят газом вторую нитку "Северного потока – 2"

Инвесторы "Северного потока - 2" сообщили о планах на вторую нить / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая нить российского газопровода "Северный поток – 2" уже полностью готова к запуску, а вторую планируют заполнить техническим газом до конца 2021 года.

Про это сообщил глава австрийской OMV, один из инвесторов проекта Альфред Штерн.

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"Первая нить была заполнена газом, поэтому уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", – заявил Штерн.

Сертификация "Северного потока – 2"

Даже полностью готовый к работе трубопровод не может начать поставки газа без прохождения процедуры юридической сертификации.

Разрешение должны дать немецкий регулятор и Еврокомиссия, а сама процедура выглядит так:

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Сначала оператор "Северного потока – 2" должен подать заявку в немецкий регулятор, это было сделано 8 сентября. Затем эта заявка должна рассматриваться в течение 4 месяцев;

После этого периода у европейских агентств существуют два месяца для своих комментариев;

В конце решения снова возвращается к регулятору ФРГ, который и выносит свой вердикт.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты прогнозируют более затяжную сертификацию и считают, что трубопровод может запуститься только весной 2022 года.

А также вместе с экспертами разбирались, почему "Северный поток – 2" так важен для Путина.