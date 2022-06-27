На пути в ЕС: как изменится жизнь украинцев после вступления в Евросоюз

Рассказываем, что изменится, когда Украина станет полноценным членом ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. Эксперты говорят, что нас ждет трудный и долгий путь – нужно адаптироваться под требования ЕС и провести все необходимые реформы. Причем в ближайшее время нам будет не до евроинтеграции – страна будет решать военные задачи и готовиться к сложному отопительному сезону. Поэтому до полноценного вступления в ЕС может пройти не один год.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, как изменится жизнь простых граждан в финансовом и экономическом плане, когда наше законодательство будет адаптировано под европейское и Украина станет полноценным членом ЕС.

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План на 7 лет

После того как Украина получила статус кандидата в члены ЕС, многие чиновники и политики выступили с оптимистическими заявлениями об открывающихся перед нашей экономикой перспективами.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что даже во время войны украинские бизнесмены смогут принимать участие в программах и инициативах ЕС. При этом наша страна станет более привлекательной для инвесторов, а предприниматели почувствуют себя более защищенными. Кроме того, у нас появится доступ к финансовой помощи для стран, готовящихся к вступлению в ЕС – речь идет о грантах, инвестициях и технической помощи. Кроме того, украинский бизнес получит упрощенный доступ на рынок ЕС.

В то же время эксперты центра "CASE-Украина" говорят, что, пока Украина не стала членом Евросоюза, будет действовать Соглашение об ассоциации и Соглашение о свободной торговле с ЕС.

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"Квоты и ограничения на украинскую продукцию будут оставаться после получения кандидатства. Однако украинское правительство может использовать ближайший год, пока отменены пошлины, для переговоров и пересмотра условий торговли — такой вариант предусмотрен в Соглашении об ассоциации", – поясняют эксперты.

Параллельно с этим в ЕС будут отслеживать вопросы верховенства права, судебной реформы и антикоррупционной политики. Именно из-за этих проблем Дания и Швеция отказывались поддерживать Украину.

По оптимистическому сценарию, если Украина не будет саботировать реформы, вступить в ЕС мы сможем в 2029 году.

Что изменится для граждан

Многие думают, что после вступления в ЕС вся наша жизнь кардинальным образом изменится. Часто слышны призывы вводить на территории Украины вместо гривни евро. Эксперты говорят, что многие страны не спешат это делать даже через много лет после вступления в Евросоюз. Собственная валюта помогает сбалансировать экономику. На евро до сих пор не перешли Польша, Венгрия, Чехия, Румыния, Дания и другие скандинавские страны.

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"Разговоры о переходе на евро начались еще в 2014-2016 годах. Если бы это произошло сейчас, то это завершилось бы коллапсом государственных финансов и банковской системы. Все месяцы войны правительство на плаву удерживало наш Нацбанк. Эмиссионные решения не работают на долгий срок, но краткосрочно это было единственно возможное спасение", – поясняет заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

К позитивным решениям можно отнести то, что на пути в ЕС должны укрепиться банковские гарантии в Украине. В случае банкротства финучреждения вкладчикам должны будут компенсировать сумму до 100 тысяч евро.

В то же время, скорее всего, будет усилен контроль за движением средств граждан и за денежные переводы на более-менее крупные суммы придется отчитываться перед банком или налоговой. Также, очевидно, будут ограничены суммы покупок в магазинах за наличные.

Также может быть несколько усложнено налоговое законодательство. Например, у нас посылки в Украину с товаром стоимостью менее 150 евро налогами не облагаются. В Европе же за них приходится платить НДС. Таможенная пошлина у нас и в Европе взимается по одному принципу – на товары от 150 евро.

Для украинцев откроется рынок труда в Европе. После вступления в ЕС можно будет искать работу в любой из стран Евросоюза. Но с распростертыми объятиями нас там ждать не будут – на европейском рынке труда довольно высокая конкуренция.

"Население Украины не является каким-то уникальным, так как людей со схожим уровнем развития и навыков в странах ЕС достаточно. Найти работу можно будет также, как и сейчас, при наличии образования, опыта, дипломов о высокой квалификации. По-прежнему нужны будут только лучшие из лучших. Все остальные будут зарабатывать внутри Украины", – рассказывает "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Долгий путь

Эксперты, однако, призывают не думать, что эти нормы будут быстро имплементированы. Скорее всего, в ближайшее время у нас не будет никаких изменений.

"Украина даже не приблизилась к стадии вступительных переговоров. Для того, чтобы обсуждать условия вступления, нужно понимать законодательную процедуру", – поясняет Максим Орыщак.

Согласно базовым документам Евросоюза, процедура вступления в сообщество состоит из трех этапов.

"Первый – страна подает официальную заявку на вступление в ЕС, которую оценивает Еврокомиссия. В случае позитивного заключения лидеры всех стран Евросоюза должны единогласно одобрить на саммите предоставление государству статуса страны-кандидата", – продолжает Орыщак.

На втором этапе начинаются переговоры о вступлении в ЕС. На них определяются наиболее проблемные сферы из всех в жизни страны, на этом основании формулируются так называемые главы переговорного процесса — обычно их бывает от 10 до 30. По каждой главе страна должна максимально приблизить свое законодательство к нормам ЕС.

"Третий этап – Еврокомиссия оценивает результаты выполнения всех определенных в ходе переговоров условий. В случае удовлетворения требований созывается саммит ЕС, на котором все страны-члены единогласно должны поддержать вступление государства в свои ряды", – говорит Максим Орыщак.

По его словам, в условиях войны необходимые глубокие трансформационные процессы не получится провести за несколько месяцев.

"Среди них – разрушенная инфраструктура страны, недостатки в правовой базе, повсеместная коррупция и тот факт, что значительная часть экономики живет в условиях, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи", – говорит эксперт.

Самые проблемные моменты

По словам эксперта, на данном этапе вопросы валютного рынка не стоят на первом месте, но будут среди важных в более далекой перспективе. Переходить на евро в обязательном порядке Украине не придется, но это возможный шаг. Более важными являются реформы, которые наша страна не проводит в последние годы.

"На протяжении 2020-2021 годов наша страна не могла своевременно получить кредитную помощь от МВФ именно на основании того, что не согласна была отдать бразды правления внешним специалистам. Одним из условий перечисления транша была борьба с коррупцией, снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике", – продолжает Максим Орыщак.

Можно ли ускорить процесс

Эксперты говорят, что каждый этап процедуры вступления в ЕС длится несколько лет, однако бывали и исключения. Быстрее всех переговоры о вступлении завершила Финляндия — всего за два года (с 1993 по 1995 год).

"Украина также сможет пойти по ускоренной процедуре при условии, что наша аграрная страна станет донором продуктов питания для других стран ЕС, будет согласовывать свои внешние торговые решения с правлением ЕС", – считает Максим Орыщак.

По сути, вступление в ЕС – это официальная потеря своей независимости. С другой стороны, внутри Евросоюза будет достаточно высокая конкуренция с другими странами.

"Украинские товары в странах ЕС как дополнительный конкурент не нужны. Поэтому ждать невероятного "открытия окна в Европу" из-за вступления в ЕС не приходится. Развиваться смогут преимущественно аграрные предприятия, поэтому если говорить о перспективах на 10 лет, то именно это направление стоит выбирать на этапе получения образования и начала бизнес-активности", – резюмирует Максим Орыщак.

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