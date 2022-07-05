На "Новой почте" заработала новая услуга: как украинцы могут отправлять посылки

На "Новой почте" запускают новую услугу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Новая почта" запускает для клиентов новую услугу для отправки посылок. Теперь для этого совсем не обязательно приходить в отделение почтового оператора, а можно просто воспользоваться почтоматом.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", отправлять посылку с почтоматов уже могут жители Киева, Львова, Одессы, Днепра и Полтавы. С 18 июля така услуга заработает в Виннице.

Реклама

Как отправить посылки из почтомата:

обновить мобильное приложение "Новой почты", в разделе "Создать Посылку" появился дополнительный подпункт места отправки – почтомат;

самостоятель создать электронную накладную для посылки в приложении;

упаковать свою посылку дома, подойти к почтомату с посылкой, открыть созданную накладную и нажать "Открыть ячейку";

положить в ячейку упакованную отправку без маркировки;

подтвердить загрузку в мобильном приложении;

закрыть ячейку.

Кроме того, до 31 августа для клиентов "Новой почты" будет действует акция на стоимость отправки с почтомата. Она зависит от того, кто платит за доставку посылки: если отправитель – 35 грн, а если получатель – 50 грн. Отправка документов через почтомат и отделение будет с фиксированным тарифом — 45 грн и конверт.

"Укрпочта" меняет тарифы

С 1 июля почтовый оператор повысил стоимость доставки посылок. Теперь доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, а в пределах области – на 13%.

Реклама

Например, посылка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн вместо 65 грн. Также на 14% вырастет стоимость услуги "Документы". При этом стоимость международных отправлений не меняется.

Ранее "Сегодня" рассказывала, что Укрпочта" стала первой в мире почтовой компанией, которая открыла свой магазин на международной площадке по онлайн-продажам – Amazon. Также мы писали, что "Нова Пошта Глобал" возобновила доставку заказов с интернет-магазинов США и еще семи стран Евросоюза.