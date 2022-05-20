"Новая почта" меняет тарифы: сколько придется платить с 23 мая

Рассказываем, сколько теперь будут стоить разные услуги "Новой почты"

Для украинцев подготовили новые тарифы / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

С понедельника, 23 мая, на "Новой почте" будут действовать новые тарифы. Это касается отправлений по Украине.

Сколько теперь будут платить клиенты, рассказали в пресс-службе компании.

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"Новая почта" анонсировала шесть изменений

С 23 мая меняется стоимость доставки в почтомате. Теперь такая услуга будет стоить 50 грн (ранее было 60 грн). Отправлять можно документы и посылки весом до 20 кг на любой адрес.

Также компания уменьшила количество категорий по весу. Теперь таких будет только три:

малая (до 2 кг) – 60 грн;

средняя (до 10 кг) – 80 грн;

большая (до 30 кг) – 120 грн.

За доставку в села компания установила фиксированную доплату 20 грн. Также в тариф теперь внесена оценочная стоимость для посылок до 500 грн. При такой оценке стоимости цена отправки не будет расти.

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А для посылок свыше 500 грн оценочная стоимость будет считаться 0,5% стоимости отправления.

Послать документы можно будет за 45 грн. Такая сумма касается только доставок в отделения "Новой почты".

Также при отправке нескольких посылок по одной экспресс-накладной стоимость каждой из них будет повышаться на 10 грн. В то же время стоимость посылки с максимальным весом будут рассчитывать по базовым тарифам, а остальные – по сниженным:

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до 2 кг – 20 грн;

до 10 кг – 40 грн;

до 30кг – 80 грн.

Поменялись тарифы и на грузовые посылки. Ранее клиенты платили за доставку грузов в 30 кг по базовому тарифу, а также дополнительно на каждый кг выше 30 кг. Теперь для таких типов грузов будет специальная формула: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, что зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

Также "Новая почта" отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки. Теперь в сумму доставки будет включаться только фактический и объемный вес самого груза и аренда упаковочных материалов.

А вот количество бесплатных дней хранения изменилось для разных товаров. Со 2 до 3 календарных дней увеличилась продолжительность хранения паллет, за исключением дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения сокращается с 7 до 3, кроме дня прибытия.

Новая услуга от "Новой почты"

В апреле "Новая почта" запустила новую услугу для украинцев, покинувших страну из-за войны.

Она называется "Вещи из дома за границу" и позволяет отправить личные вещи из Украины в страны Европы с большими скидками. Скидки составляют от 50% до 80% и зависят от веса отправления и зоны доставки, в которую входит страна – первой или второй.

По этому льготному тарифу можно отправлять только подержанные вещи, они должны быть без этикеток и заводских упаковок действительно вашими личными, а не новой покупкой. В пределах услуги запрещено отправлять следующее:

документы с удостоверением личности;

пищу;

лекарство;

алкоголь;

электронику (фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и т.п.);

деньги;

именные банковские карты;

горючие материалы.

Еще одно ограничение – вес, он не должен превышать 70 кг.

"Сегодня" также писали, где "Новая почта" запускает курьерскую доставку и рассказывали, почему компания изменила облик логотипа.