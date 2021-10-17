Может поддерживать до 10 номеров: Гороховский анонсировал новую функцию в Monobank

В Monobank можно будет купить электронную сим-карту / Фото: Коллаж: Сегодня

18 октября в мобильном приложении Monobank появится электронная сим-карта от lifecell.

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Об этом в своем Telegram-канале и на Facebook сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

По словам Гороховского, некоторые пользователи начали тестировать эту функцию ранее. С помощью e-Sim пользователи могут иметь сразу две сим-карты – физическую и электронную.

Электронная сим-карта не требует слота для ее установки и позволяет добавлять два или более мобильных номеров даже для телефонов, которые поддерживают только одну физическую сим-карту.

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Купить e-Sim от lifecell можно будет в самом приложении и в зависимости от настроек телефон может поддерживать до 10 мобильных номеров. Стоит такая опция 150 грн, но банк обещает вернуть эти деньги кэшбеком.

"Мы возвращаем 150 грн кэшбека за покупку случайного номера. Де-факто eSIM от lifecell получаете бесплатно. А еще на мобильном счете 150 грн для оплаты выбранного пакета", – написал Гороховский.

А если вы не хотите выбирать случайный номер, можете подобрать себе подходящий в конструкторе.

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Ранее Гороховский анонсировал появление банкоматов Monobank и заявил, что они уже тестируются в некоторых местах.

А также рассказал про новую услугу для эквайринга, которая позволит оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.