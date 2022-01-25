Monobank с "Дією" запускают новую услугу: кто сможет ею воспользоваться

"Дія.Підпис" теперь интегрирована в Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Для своих клиентов Monobank интегрировал обновленную услугу "Дія.Підпис". Выбрав любой документ в формате PDF, вы легко сможете поставить на него цифровую подпись.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
Он презентовал видео, на котором виден четкий алгоритм действий:
- выбираете документ формата PDF;
- нажимаете "Поделиться";
- выбираете иконку Monobank;
- нажимаете "Подписать в "Дії";
- открываете "Дію" и подписываете документ.
Далее можете отправлять его уже с наложенным ЭЦП.
Пока услуга доступна владельцам смартфонов с мобильной операционной системой iOS. Совсем скоро это будет доступно и на Android.
Необычные банкоматы Monobank
"Котоматы" — так называет первые банкоматы Monobank Олег Гороховский, и отмечает, что стилизованные они будут именно под котиков – символ мобильного банка.
По его словам, у каждого "котомата" будет свое прозвище, сейчас их уже три – Рыжик, Добби и Царапка.
Клиентам банка Гороховский предложил написать ему в Instagram свои примеры кошачьих имен и выиграть лучшие призы от банка.
Напомним, соучредитель Monobank Олег Гороховский пожаловался на мошеннические схемы, из-за которых люди влетели на немалые суммы Он даже объявил награду за информацию, которая поможет задержать воров.
Раньше мы писали, как в Monobank посмеялись над клиенткой, которая не могла зайти в метро. От нее требовали квитанцию об оплате.