Много или мало? Украинцы рассказали, сколько каждый день тратят на еду

Украинцы рассказали, сколько тратят на продукты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Продукты питания в Украине продолжают стремительно дорожать, что уже отображается на покупательной способности граждан. Так, на еду большинство украинцев готовы тратить не больше 200 гривен в день.

Об этом говорится в опросе "Сегодня", которое провела социологическая компания Gradus.

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Интересно, что от 150 до 199 гривен в день на продукты питания готовы тратить, в основном, женщины – 16%. А 19,6% опрошенных мужчин признались, что каждый день тратят на еду, в среднем, 100-149 грн.

Какие еще суммы каждый день тратят украинцы на еду:

До 49 грн – 4,8%;

50-99 грн – 12,7?;

200-249 грн – 11%;

300-349 грн – 5,6%

400-449 грн – 1,9%;

450-459 грн – 2,8%;

500-999 грн – 3,6%;

Больше 1 000 грн – 1,1%.

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Почему дорожают продукты

По словам представителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, продукты дорожают по таким причинам:

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Дороговизна газа;

нестабильный курс доллара;

рост цен на любую транспортировку и работу предприятий.

Эксперт уверен, что все цены будут расти в ближайшее время и вопрос только в том – быстрее или медленнее.

Ранее мы рассказывали, что стоимость стоимость хлеба в Украине достигла рекордного уровня за последние пять лет. Также писали, за сколько сейчас украинцы покупают мясо, молоко и яйца.