Мировой логистический гигант ушел из Украины: в чем причина

UPS больше не работает в РФ, Беларуси и Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия уже стала мировым лидером по количеству санкций из-за кровопролитной войны в Украине, а некоторые мировые компании продолжают сворачивать свою деятельность в стране. Так, логистическая корпорация UPS решила прекратить всю коммерческую деятельность в России и еще двух странах.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

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Работа экспресс-компании будет остановлена и в Украине, поскольку на нашей территории ведутся активные боевые действия, а также в Беларуси.

Отмечается, что UPS изучает ситуацию с войной. Возможно, что после окончание боевых действий американская почтовая служба возобновит работу.

Санкции Польши против РФ

Во вторник, 26 апреля, стало известно, что Польша ввела санкции против компаний и физических лиц из России и Беларуси.

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Польский санкционный список – уточнение списка Европейского Союза. В него вошли компании "Газпром", "Новатэк", "Акрон" и 32 другие. Среди физических подсанкционных лиц оказались:

олигарх Олег Дерипаска;

основатель Kaspersky Евгений Касперский;

глава "Роснефти" Игорь Сечин;

основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук;

основатель Альфа-Банка Михаил Фридман;

миллиардер Вячеслав Моше Кантор и т.д.

Напомним, мы уже рассказывали, что украинское правительство уверено в скором дефолте России. Также мы писали, как Еврокомиссия смогла испортить планы Путина, связанные с газовыми поставками.