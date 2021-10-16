Минсоцполитики проверяет получателей субсидий. Кого заставят вернуть деньги

Минсоцполитики проверило 2,5 миллиона получателей субсидии за прошлый отопительный период / Фото: Коллаж: Сегодня

При оформлении жилищных субсидий украинцев ожидают проверки. Министерство социальной политики контролирует назначения.

Как проверяют украинцев

Заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко пояснил, что государственный контроль при назначении субсидий осуществлялся и будет осуществляться, так как на них тратят государственные средства – деньги налогоплательщиков.

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"При упрощении программы жилищных субсидий часть информации мы получаем без человека, не нужно приносить справки о доходах и т. д. Это все получаем в режиме автоматического обмена. По результатам того, что человек задекларировал, эта информация проверяется государственными реестрами. Например, человек говорит, что не имеет автомобиля, мы ему верим и назначаем субсидию", – рассказал он.

Далее вся указанная информация идет в базу недвижимого или движимого имущества. Тогда уже соцработники проверяют у человека автомобиль, квартиры, покупки на сумму свыше 50 тыс. грн и т. д. Иногда возникают ситуации, когда человек оформляет субсидию, а затем осуществляет покупку валюты на 1 млн грн. В этом году, чтобы избежать подобного, Минсоцполитики проверило 2,5 млн получателей субсидии за прошлый отопительный период.

"И в данный момент совершенно четко можем сказать, что те, кто прошел эту проверку и дальше получают субсидию. Здесь хочу обратить внимание, когда человек подает документы на оформление субсидии, он заполняет заявление, декларацию. Очень важно, чтобы туда была занесена правильная и достоверная информация. Она обязательно будет проверена, и такому человеку потребуется вернуть незаконно полученный размер субсидии за определенный период", – добавил Музыченко.

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Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах людей, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Кто не получит субсидию?

Назначая субсидию, теперь проверяют данные из Единого реестра должников. Семья теряет право на субсидии, если среди членов семьи есть лицо, имеющее задолженность по уплате алиментов. Помощи от государства не будет, если задолженность более трех месяцев. В то же время есть исключения. Ими являются должники, имеющие справку от врача об алкогольной или наркотической зависимости.

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Субсидий также не лишат тех, кого отстранили от работы из-за обеспечения исполнительного производства, или которые находятся под домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что в проект госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.