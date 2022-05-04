Месяц в Буковеле: во сколько обойдется жилье в курортном месте

Предложения гостиниц в Буковеле довольно разнообразны / Фото: Getty Images, booking.com, Коллаж: Сегодня

Стоимость проживания в Буковеле (это касается и жилья, и продуктов) всегда была одной из самых высоких в Украине, а во время войны цены выросли еще больше.

"Сегодня" расскажут вам, сколько стоит жилье в курортном месте.

Реклама

Искали мы жилье для двух человек на месяц (с 9 мая по 8 июня). В общем таких вариантов на Booking.com на 4 мая было 60. Цены, расположение и другие характеристики гостиниц довольно разнообразны.

Например, самая низкая цена за месяц проживания — 15 840 грн за двухместный номер эконом-класса с двуспальной кроватью. Самая высокая — 337 тыс. грн с четырьмя спальнями (8 коек), пятью ванными комнатами, в 250 метрах от центра.

Если говорить о среднем показателе, то за месяц проживания в отеле у вас попросят 20-40 тыс. грн за двух человек, некоторые из них предлагают даже завтрак. Вот несколько вариантов в средней ценовой категории:

Реклама

Варианты отелей / Фото: booking.com

Варианты отелей / Фото: booking.com

Варианты отелей / Фото: booking.com

Реклама

Варианты отелей / Фото: booking.com

Среди элитных квартир можно найти следующие варианты:

Варианты отелей / Фото: booking.com

Сколько будет стоить жилье после войны

После войны спрос на жилье со стороны украинцев значительно вырастет, а интерес со стороны иностранцев, купивших жилье в Киеве, снизится.

Как рассказал ранее "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Он отметил, что затяжная и еще более агрессивная война приведет к обвалу цен на жилье.

После окончания войны также следует ожидать удорожания строительных материалов, которое будет способствовать удорожанию строительных работ и будет сказываться как на объеме предложения нового жилья, так и его стоимости.

Раньше мы рассказывали, за сколько можно купить квартиру в Польше, а также писали, нужно ли платить во время войны за придомовую территорию.