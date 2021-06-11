Меркель хочет превратить Украину в экспортера водорода – немецкие СМИ

Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель ищет новое применение для украинской ГТС в случае отказа России от прокачки природного газа по нашей "трубе". И Украина может стать для Европы экспортером водорода, что вполне укладывается в намерение ЕС перейти на "зеленую" энергетику.

Об этом говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.

Советник Меркель по внешней политике Ян Хеккер и советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан недавно искали пути выхода из дилеммы трубопровода "Северный поток – 2" в Вашингтоне. Встреча не смогла разрешить конфликт, но обе стороны сочли ее конструктивной.

Американцы увидели возобновление готовности правительства Германии откликнуться на их аргументы. По информации Handelsblatt, немцы выдвинули предложения о том, как можно разрядить конфликт. Теперь они должны быть доработаны и согласованы, а затем послужат основой для встречи Байдена и Меркель.

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С одной стороны, немецкая концепция направлена ​​на то, чтобы сделать помощь, которую Германия оказывает Украине, более заметной. С другой стороны, она включает соображения о расширении поддержки Киева Берлином.

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Как пишет издание, некоторое время были планы превратить Украину в экспортера водорода. Если континент хочет достичь своих климатических целей, срочно необходим водород в качестве энергоносителя в Европе. Идея состоит в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов. Но для этого нужны значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветроэнергетику, чтобы украинский водород можно было производить без ущерба для климата. Для этого Киеву нужна помощь.

Handelsblatt подчеркивает, что Меркель и Байден смогут обменяться идеями уже в эту пятницу на встрече G7 в Корнуолле (Великобритания). Также ожидается двусторонняя дискуссия на полях саммита, но для урегулирования спора по трубопроводу "Северный поток – 2" будет слишком мало времени.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина и Германия договорились о совместных проектах в водородной энергетике. Немецкая сторона уверена, что у нашей страны есть значительный потенциал для производства и транспортировки водорода.

А перед отлетом в Европу Джо Байден сделал важное заявление: