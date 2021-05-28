Норвегию и Германию соединил рекордный подводный кабель. Он увеличит поставки зеленой энергии в ЕС

Электроэнергия в Норвегии производится в основном с помощью возобновляемых источников. К тому же у страны есть эффективные системы хранения "света"

Укладка NordLink / Фото: REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos

Норвегия и Германия открыли новую линию электроснабжения. Силовой кабель NordLink пролегает под водой между двумя странами. Он предназначен для увеличения поставок зеленой энергии в ЕС, который отказывается от углеродных видов топлива. Это самая длинная в мире подводная электролиния. Ее протяженность – 623 км. Мощность NordLink – 1400 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить возобновляемой энергией 3,6 млн немецких семей. Проект обошелся в 1,8 млрд евро.

Реклама

Производство тока в Норвегии почти полностью основано на гидроэнергетике. Кроме того, эта страна владеет достаточной инфраструктурой для хранения зеленой энергии. Это поможет восполнить перебои в энергоснабжении Германии, которые возникают из-за особенностей работы ветряных и солнечных электростанций, пишет Reuters.

Укладка NordLink / Фото: REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos

В 2020 году Норвегия экспортировала 20,5 тераватт-часов электроэнергии в чистом виде. Это эквивалентно 15% электроэнергии, произведенной Германией из бурого и каменного угля в прошлом год.

Реклама

"NordLink – это не только двусторонний немецко-норвежский проект. Это новая веха для современного энергоснабжения во всей Европе", – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, объединение разных источников энергии из разных стран, например, энергии ветра в Германии с гидроэнергетикой в Норвегии, помогает обеспечить надежное энергоснабжение и стабилизировать цены на "свет" во всей Европе.

Читайте также: Водород укореняется в Европе. Как перейти на зеленое топливо и почему для этого нужно время?

"NordLink будет способствовать более эффективному использованию энергоресурсов и заложит основу для дальнейших инвестиций в производство возобновляемых источников энергии", - добавила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг.

Реклама Официальное открытие NordLink / Фото: Gorm Kallestad/NTB/via REUTERS

Это уже не первый подобный проект. Подводный кабель NordNed соединяет Норвегию с Нидерландами и Данией. Кроме того, в 2021 году планируется завершение строительства линии North Sea Link Норвегия – Великобритания.

"То, что у нас теперь есть эти соединительные линии, делает нас центром возобновляемых источников энергии в Европе, а также позволяет нам сделать следующий шаг в развитии морской ветроэнергетики", – сказала гендиректор норвежской государственной энергокомпании Statnett Хильде Тонне.

Напомним, Норвегия готовится построить оффшорные ветряные электростанции в Северном море. Ожидается, что первые лицензии будут выданы в 2021 году. Недавно мы уже писали о том, как норвежский нефтегазовый гигант устремился на рынки зеленой энергии Китая и Польши.

А в Украине тем временем появился первый промышленный пауэрбанк. С его помощью зеленую электроэнергию можно запасать впрок:

Видео: Сегодня