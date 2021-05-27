ГТС пригодится. Украина поможет Германии развивать водородную энергетику

Одна из основных трудностей перехода на этот вид топлива – сложность организации его хранения и транспортировки

Цилиндры для промышленного хранения водорода / Фото: ispionline.it

Украина и Германия договорились о совместных проектах в водородной энергетике, развитие которой набирает обороты в Европе. Немецкая сторона уверена, что у нашей страны есть значительный потенциал для производства и транспортировки водорода.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины по итогам переговоров главы ведомства Германа Галущенко с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.

В водородных проектах в Украине можно будет использовать инфраструктуры газотранспортной системы, уточнил министр.

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Как сообщалось, в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

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Для укрепления позиций водородной энергетики в Европе крайне важно решить вопрос производства, транспортировки и хранения водорода. Водород взрывоопасен при контакте с воздухом в достаточно высокой концентрации. Вдобавок, этот элемент обладает наименьшей плотностью во Вселенной, поэтому его нельзя хранить так же компактно, как природный газ.

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