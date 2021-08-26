"Магия ПриватБанка" – как у украинца с карты списывали сотни гривен

Клиент ПриватБанка пожаловался на финучреждение. Коллаж: "Сегодня"
Клиент украинского государственного ПриватБанка пожаловался безосновательное списание денежных средств с карты. Негативный отзыв мужчина оставил на украинском портале Minfin.com.ua.
По словам клиента ПриватБанка в течение недели с карты списались несколько сотен гривен, хотя мужчина не совершал в этот момент никаких покупок и не расплачивался за услуги.
"На карте было 200 гривен, на следующий день стало минус 130 гривен. Позвонил в Приват. Сказали: "Жди сутки". Через сутки деньги так и не вернулись", – говорит мужчина.
После этого клиент банка пополнил карту до 300 гривен. Однако, проверив счет, оказалось, что мужчина даже остался должен 202 гривны.
"Хочу прояснить что карта не кредитная: загнать в минус никак нельзя", – заявил пострадавший.
В службе поддержки мужчине сказали снова ждать сутки. Но и спустя указанное время деньги на счет так и не вернулись.
Списание с карты продолжилось. После того, как мужчина пополнил счет до 530 гривен, почти вся сумма таким же непонятным образом исчезла.
"Сегодня было на карте 530 гривен. Рассчитываюсь в магазине: недостаточно – на балансе 30 гривен. В транзакциях есть операция на пополнение 500 гривен – никаких транзакций списаний. 500 гривен испарились и осталось 30 гривен на карте", - сетует мужчина.
После всего этого на этот раз тех поддержка сказала что в течение 11 дней деньги вернутся
Как списывались деньги с карты:
- На счету было 200 гривен;
- После списания на следующий день – минус 130 гривен;
- Пополнение карты до 300 гривен;
- После этого на счету осталось минус 202 гривны;
- Спустя сутки счет был пополнен до 530 гривен;
- Спустя некоторое время 500 гривен списались и на счету осталось 30 гривен.
Магия Приватбанка
В комментариях пользователи Сети предположили, что это может быть некая подписка, поэтому деньги списываются с карты систематически. Другой же пользователь предположил, что у пострадавшего нет никаких подписок и это обычный сбой ПО.
"500 гривен испарились. Магия ПриватБанка", – написал один из комментаторов.
Тем временем в самом ПриватБанке попросили клиента уточнить контакты и пообещали разобраться с ситуацией.
Как уже писали в "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения Приват24 – все больше жертв сообщают о мошенниках. Одни из самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.
Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карточке одного из клиентов банка, когда тот был за границей.
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