Лучшее время покупать доллар? Что происходит на валютном рынке в последние дни декабря

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 30 декабря:
|29.12
|30.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,22 грн
|27,20 грн
|-0,02
|1 евро
|30,84 грн
|30,77 грн
|-0,07
По сравнению с курсом на среду, 29 декабря, доллар подешевел на две копейки, а евро – на на семь копеек.
На праздники советуют валюту придержать
Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак считает, что дальновиднее для украинцев не шиковать на праздники, а придержать в запасе наличную валюту.
"Учитывая, что существуют риски обострения геополитической ситуации с Россией и мировые рейтинговые агентства вносят данный случай в риски для экономики мира на 2022 год, население Украины в праздничный период, скорее всего, будет экономить", — говорит Максим Орищак.
Он также отмечает, что немало окажется и тех, кто захочет конвертировать накопленную валюту в гривню для празднования Рождества и Нового года. Это в свою очередь снизит наличные деньги доллара, чем могут воспользоваться покупатели.
Напомним, по прогнозам экспертов "Сегодня", первый квартал 2022 года для украинцев окажется непростым. Главные экономические риски: ускорение инфляции, девальвация гривни и безработица. А вот зарплаты вырастут незначительно и далеко не у всех
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