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Лучше России, хуже Беларуси: эксперты сравнили цены на ходовые продукты в Украине

13 мая, 13:09

Игорь Тимофеев

У наших соседей дешевле молоко, подсолнечное масло, сливочное масло, сахар и мясо птицы

/ Фото: Сегодня

Потребительские цены в Украине на большинство основных продуктов питания остаются ниже по сравнению в другими европейскими странами.

Об этом свидетельствуют данные Экономического дискуссионного клуба.

В то же время данные текущего мониторинга указывают, что стоимость отдельных видов продовольственных товаров в Украине все же превышает европейскую. Как оказалось:

Как сообщает Экономический дискуссионный клуб, весной 2021 года стоимость набора из 18 социально чувствительных продуктов питания, на которые ЕДК осуществляет ценовой мониторинг, в Украине была:

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За среднемесячную зарплату среднестатистический белорус может приобрести почти 19 таких наборов, россиянин – около 22, венгр – почти 37, поляк – около 53, испанец – 61, тогда как украинец позволит себе купить лишь около 15 наборов.

А если среднюю зарплату перевести в куриные яйца, то рядовой испанец мог приобрести 20 610 штук, а вот украинцу удастся купить в пять раз меньше – 3920 штук.

Напомним, месяц назад новости "Сегодня" сравнили цены на популярные продукты в Украине, Испании, Польше, Бельгии и США. Наша потребительская корзина оказалось на несколько гривен дешевле, однако зарплаты у соседей в 2,5 раза выше.

Однако ранее в Продовольственной организации ООН заявили, что Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты.

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Источник: Сегодня

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