Лоукостер внезапно закрыл продажу билетов на 15 рейсов из Украины

Маршруты SkyUp должны были запуститься к лету, но их исключили из системы бронирования авиаперевозчика

Лоукост-авиакомпания SkyUp исключила из системы бронирования 15 маршрутов из Украины в Европу. Эти рейсы перевозчик планировал запустить в летнем расписании полетов. Теперь нельзя купить билеты на такие маршруты:

из Киева ("Борисполь") в Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт, Копенгаген, Стокгольм, Остраву;

из Львова – в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

Об этом сообщило профильное издание Avianews. Лоукостер пока не прокомментировал свое решение, но обычно закрытие продаж билетов происходит, когда авиаперевозчик отказывается от полетов и отменяет рейсы.

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"В данном случае это может быть связано с низким спросом на маршруты в Европу из-за того, что страны ЕС до сих пор не назвали дату открытия своих границ для туристов из Украины", - полагают аналитики издания.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair запускает 18 "летних" маршрутов из Украины. Кстати, недавно в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску:

Видео: Twitter/MennoSwart