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Лоукостер внезапно закрыл продажу билетов на 15 рейсов из Украины

15 апреля, 12:36

Ксения Капустинская

Маршруты SkyUp должны были запуститься к лету, но их исключили из системы бронирования авиаперевозчика

Лоукост-авиакомпания SkyUp исключила из системы бронирования 15 маршрутов из Украины в Европу. Эти рейсы перевозчик планировал запустить в летнем расписании полетов. Теперь нельзя купить билеты на такие маршруты:

Об этом сообщило профильное издание Avianews. Лоукостер пока не прокомментировал свое решение, но обычно закрытие продаж билетов происходит, когда авиаперевозчик отказывается от полетов и отменяет рейсы.

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"В данном случае это может быть связано с низким спросом на маршруты в Европу из-за того, что страны ЕС до сих пор не назвали дату открытия своих границ для туристов из Украины", - полагают аналитики издания.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair запускает 18 "летних" маршрутов из Украины. Кстати, недавно в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску:

Видео: Twitter/MennoSwart

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