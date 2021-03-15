Ryanair запускает 18 "летних" маршрутов из Украины: список

Ирландский лоукостер Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию с 28 марта. До этого Ryanair отменил 70% рейсов из Украины.
Возобновление полетов еще по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль, сообщает профильный портал Avianews.
Сеть лоукостера из Украины в апреле будет включать 13 направлений из аэропорта "Борисполь":
- Вена;
- София;
- Берлин;
- Бергамо;
- Рим;
- Вильнюс;
- Гданьск;
- Катовице;
- Краков;
- Познань;
- Варшава;
- Вроцлав;
- Лондон.
Также с началом летнего расписания Ryanair планирует полететь из Одессы в:
- Берлин;
- Рим;
- Гданьск.
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Полеты из Львова будут осуществляться в:
- Бергамо;
- Рим.
Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.
Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты. Речь идет о рейсах:
- из Киева – в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице
- из Одессы – в Афины;
- из Львова – в Мемминген и Будапешт.
Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов.
Напомним, ранее в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску.
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