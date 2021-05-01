Лоукостер Ryanair начнет летать из Львова на Кипр: почем билеты

Рейсы сообщением Львов – Пафос будут осуществляться дважды в неделю. Пока что перевозчик летает на Кипр только из Киева

Ryanair объявил неделю распродаж Фото: Lucas Davies / Unsplash

Ирландский лоукостер Ryanair запустит рейсы из Львова на Кипр со 2 июля. Билеты стоят от 28,9 евро в одну сторону и от 70,9 евро туда-обратно. Сейчас авиакомпания летает в аэропорт в Пафосе только из Киева – раз в неделю, полеты возобновили в феврале. При этом частота рейсов из столицы Украины на Кипр увеличится до двух раз в неделю в июне.

Об этом сообщило профильное издание Lowcost, ссылаясь на данные системы бронирования авиакомпании.

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Рейсы Львов – Пафос будут осуществляться дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Время полета составит 2 часа 50 минут.

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Напомним, ранее Ryanair анонсировал запуск 18 "летних" маршрутов из Украины.

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Видео: Twitter/MennoSwart

В Украине действует авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.