Лоукдаун заставил украинцев экономить на одежде и обуви

Коронавирус и карантин заставляют украинцев экономить. Одна из основных статей уменьшения трат – одежда и обувь. На них стали тратить на 20-25% меньше, в первую очередь покупая только самое необходимое, сообщают новости "Сегодня".

Продажи упали почти вдвое, жалуются владельцы магазинов.

"В первый карантин люди заходили с деньгами, они соскучились по шопингу за несколько месяцев. Продажи были, естественно, больше. А во второй карантин все было намного печальнее – продажи были минимальные", – рассказала менеджер по развитию бренда одежды Кристина Кузьмина.

Маркетолог Александр Кацлер называет главную причину:

"У людей меньше необходимости выходить в публичные места, посещать мероприятия. Следовательно, потребность в новой одежде или в новой обуви становится ниже".

Сюжет: Ирина Ухина Видео: Сегодня

Кроме того, во время карантина украинцы стараются поддерживать отечественные бренды и меньше покупать зарубежное.

А вот онлайн-шопинг так до конца и не вытеснил традиционный. Многие жалуются на неудобства.

"Конечно, покупаю меньше. Потому что многие магазины закрыты в локдаун, а через интернет очень тяжело подобрать размер, да и качество не ощущаешь", – объяснила одна из покупательниц.

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За последний год украинцы покупали одежду в традиционных магазинах в среднем два раза в месяц. А в интернете – почти вдвое реже.

Напомним, ранее Госстат выяснил, что украинцы массово считают себя бедняками. Тех, кто считает себя богатым, Госслужба статистики при опросе вообще не обнаружила.