Как доехать из Киева в Чоп на авто во время топливного кризиса – личный опыт

Какая ситуация на заправках в Украине во время бензинового кризиса / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российские ракетные удары существенно повредили энергетическую инфраструктуру страны. Агрессор уничтожил около 15 нефтебаз и полностью изменил работу всей топливной отрасли страны. На заправках третью неделю наблюдается дефицит бензина.

И в этой ситуации корреспонденту "Сегодня" пришлось совершить путешествие из Киева к венгерской границе – помогал женщине выехать на машине в Будапешт. Поделюсь своим опытом, возможно, вам он пригодится.

Реклама

Подготовка

О поездке из Киева в Чоп (в одну сторону) я узнал заранее и успел заправить полный бак в ее машину в первые дни топливного дефицита – в конце апреля. Правда, бензина марки А-95 тогда уже не было, поэтому на одной из заправок я нашел топливо марки А-98 и залил его.

Полного бака в автомобиле, который планировался для путешествия к венгерской границе, нам бы не хватило. Расстояние от Киева до Чопа около 800 километров, а в бак авто входит всего 55 литров. При расходе около 10 литров на 100 км этого топлива было бы достаточно разве что на поездку до польской границы.

Понимая это, я начал искать возможность взять с собой канистру с еще 20-ю литрами. Поиск в интернете показал, что пластиковые емкости для бензина стоят 350 грн – за 10 литров или 700 грн – за 20 литров. Правда, не на каждой заправке вам зальют бензин в пластик – зависит от настроения заправщика. Металлические канистры продаются по цене от 1200 до 3000 грн за 20 литров.

Реклама

В итоге, мне удалось одолжить старую советскую металлическую канистру у знакомого и еще заправить в нее 20 литров бензина, отстояв в одной из очередей больше часа. С таким запасом топлива можно было пробовать ехать к венгерской границе.

География дефицита

Выехали из Киева мы рано утром сразу после окончания комендантского часа в субботу, 7 мая. Возможно, поэтому ни на одной заправке в столице бензина не было. Однако в 5:30 на некоторых из них автомобилисты уже занимали очереди, хотя въезд на АЗС был перекрыт пластиковыми конусами. Скорее всего, работники заправок сообщали страждущим водителям, что утром ожидают бензовоз.

Не работали заправки и на Житомирской трассе. Но это было ожидаемо. После ожесточенных боев на подступах к столице на этом участке до сих пор не работает ни одна АЗС. Ближайшие работающие заправки должны были быть возле Житомира. Но на стелах каждой из них красовались нули. Что же, едем дальше.

Реклама

Следующий участок ближе к Ровно тоже не изобиловал топливом. На некоторых АЗС можно было заправить дизель, но бензина не было нигде. При этом за дизелем выстроились очереди минимум на час. Автогаз встречался на заправках, хоть и не часто – очередей не было. По всему маршруту цена на него менялась от 28 до 36 грн за литр.

При подъезде к Ровно я уже начинал нервничать. Мы проехали около 350 километров, индикатор топлива показывал менее половины бака, а бензина в продаже как не было, так и не предвиделось. При этом половина встречных грузовиков – это были именно газовозы и бензовозы. Видимо, топливо направлялось в столицу.

Ради интереса мы заехали в Ровно. Город встретил нас такими очередями на местных АЗС, что нужно было быть готовым стоять еще около двух часов. Разворачиваемся и выезжаем на окружную, чтобы продолжить путь в сторону Львова.

И тут удача. На противоположной стороне видим работающую заправку UPG, которая продает премиальное топливо А-95 по цене почти 40 грн за литр. При этом очередь на заправке чисто символическая – минут на 10-15. Вот это повезло!

Правда, если ты не постоянный клиент сети, то за раз тебе наливают всего 10 литров. Достаем телефон и тут же на кассе устанавливаем приложение, регистрируемся и вот я уже постоянный клиент.

Заправив бак до полного (за два подхода), отправляемся дальше. На душе спокойно – бензина должно хватить уже до Чопа. А в Венгрии заправиться – не должно быть проблемой.

Что в сетях

Во время дефицита водителей мало волнует, в какой сети заправиться топливом. Поэтому следующая информация будет представлена не в качестве рекламы, а с точки зрения информирования о способах заправки и наличия топлива на маршруте в тех или иных сетях.

В сети WOG по пути в Чоп я не встретил бензина в свободной продаже. На некоторых заправках во Львовской и Закарпатской областях напротив бензина А-95 Мустанг (фирменное топливо) значилось БГ (безготівковий розрахунок). Что это значит? В приложении для мобильного телефона можно было купить бензин по 48 гривен за литр и отоварить эти виртуальные талоны на такой заправке. То есть бензин у них был, но существенно дороже установленной правительством отметки.

В сети ОККО фирменный бензин по "госцене" (то есть по стоимости до 40 грн за литр) начал появляться только во Львовской области. Очереди на такие АЗС составляли по несколько десятков машин. По ощущениям, в них нужно было провести от 40 минут до полутора часов. Отпускали в этой сети по 15 литров (для некоторых клиентов – 30 литров) по карте лояльности Fishka или 5 литров для клиентов без карты. Следующую заправку по правилам ОККО можно было провести через три часа, но не чаще 3 раз в сутки. В западном регионе мне встретились 4 или 5 АЗС с бензином.

Заправки так называемой группы Приват (Укрнафта, Авиас, ANP и прочие) стояли с нулями на стелах и машин на них не было. Скорее всего, бензина там не было или отпускался исключительно для авто критической инфраструктуры.

Как я уже написал выше, мне удалось заправиться на заправке сети UPG на ровненской окружной, а потом еще раз в этой же сети уже за Львовом. Скорее всего, просто повезло и в этот день в сеть попросту пришла партия бензина. При этом дизельного топлива на этих заправках не было. На кассе отказывали даже водителям с талонами – говорили, что остался неприкосновенный запас для критической инфраструктуры.

Еще на нескольких заправках, названий которых я до этого не встречал, попадался бензин по цене от 55 до 65 грн за литр. Но покупать там топливо я стал бы в самом крайнем случае – слишком высокий шанс залить в бак какую-то бодягу. На большинстве небольших региональных сетей бензин и дизель полностью отсутствовали.

Причины такого разброса

Эксперты говорят, что разброс цен связан с тем, что ряд сетей уже открыто саботирует ограничение розничных цен на топливо. Другие же сети делают это завуалированно.

"Из-за дефицита одинокие заправки или небольшие сети АЗС открыто торгуют по ценам, значительно выше установленных. Стоимость бензина на них составляет 53-60 грн/л. На некоторых АЗС не идут на открытое нарушение, поэтому маскируют торговлю по завышенным ценам. На этих заправках вы увидите нули, либо непонятные обозначения. На кассе вам предложат купить топливо либо через приложение, либо прямо на месте за наличные, пробивая по кассе талоны собственной сети. Цены на 5-20 грн/л дороже "государственных" – по 50-60 грн/л", – объясняет директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

По его словам, некоторые сети держат свои АЗС пустыми, продавая все топливо оптом. При этом оптовая цена на ДТ сегодня стартует от 50 грн/л, тогда как на станциях не должна превышать 44,76 грн/л.

А что у соседей

Кстати, бензиновые туры жителей польских и венгерских приграничных городов потеряли какой-либо коммерческий смысл. Мало того, что бензина у нас практически нет, так и цена его уже часто выше, чем в Европе.

Так в Венгрии литр 95-го бензина продают за 480 форинтов – около 40 грн на наши деньги. В Польше 95-й стоит 6,6 злотых или около 45 гривен за литр. С учетом, что бензин в Украине по установленным Кабмином ценам заправить можно с ограничениями по объему и выстояв большую очередь, то ездить за ним из Европы нет никакого смысла.

Ранее мы писали о том, когда может закончиться топливный дефицит. О том, как разблокировать порты и наладить экспорт в Европу, читайте здесь.