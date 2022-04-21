Легендарный гимн и символ Украины: как выглядят обновленные карты ПриватБанка

В ПриватБанке представили обновленный дизайн виртуальных карт / Фото: пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк пополнил свою коллекцию банковских карт с патриотическим дизайном новой обложкой со строками известной песни украинских повстанцев и изображением ягод калины.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга и опубликовал фотографии.

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На снимке можно увидеть, как будут выглядеть карты клиентов с новым дизайном. Главная фишка – строки из знаменитого гимна сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

"Червона калина – новый пакет патриотических обложек уже в Приват24", – отметил представитель банка.

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ПриватБанк упростил переводы валюты

В ПриватБанке объявили о сотрудничестве мировой системы денежных переводов Ria Money Transfer, благодаря чему была упрощена процедура денежных переводов на карточки других банков.

Теперь клиенты ПриватБанка получили возможность отправлять евро, доллары или гривни не только на карточки Привата, но и на счета других банков.

"Теперь клиенты Ria могут отправлять переводы как на карты ПриватБанка в валютах евро (EUR), долларах США (USD) или украинская гривня (UAH), так и на карты других украинских банков в гривне (UAH) непосредственно на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания", – объяснили в банке.

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Ранее мы рассказывали о новых функциях в Monobank, и писали, что ПриватБанк терпит убытки в Днепре.