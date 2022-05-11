Kyivstar обновил одну из своих услуг – кому будет полезна

Kyivstar расширяет услуги для украинцев за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны с РФ многие украинцы уехали за границу, и для них Kyivstar дал возможность пользоваться украинскими тарифами в некоторых странах мира.

Теперь эта услуга расширяется. Что доступно украинцам за границей, рассказали в пресс-службе компании.

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Стран, в которых действует услуга "Роуминг как дома", стало больше

Теперь украинские тарифы действуют в 16 странах Европы, а именно в этих государствах:

Польша;

Словакия;

Румыния;

Венгрия;

Молдова;

Германия;

Италия;

Литва;

Франция;

Болгария;

Испания;

Эстония;

Латвия;

Австрия;

Нидерланды;

Чехия.

Кроме того, количество тарифных планов, которые будут действовать за границей, увеличилось.

"Для абонентов подписки они будут доступны не только в "Твой" и "Все вместе", но и в пакетах 2019-2020 годов. Для контрактных и бизнес-клиентов выгодные условия работают почти во всех тарифах", – говорится в сообщении.

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Kyivstar разрешил бесплатно звонить на некоторые номера

Ранее мы говорили, что клиенты Kyivstar могут выбрать один номер и звонить по телефону без пополнения счета и без минут в тарифе.

То есть, если на счете не будет средств или плату за тариф не снимут по каким-либо причинам, позвонить на один выбранный номер все равно можно. И за это дополнительно не снимут деньги.

Подключить услугу можно несколькими способами:

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сделать это в "Мой Киевстар";

отправить запрос с выбранным номером;

позвонить по специальному номеру.

Чтобы изменить выбранный номер, необходимо отключить услугу, а затем снова подключить, только уже с новым номером. Менять его можно раз в месяц.

"Услуга действует по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. А за границей будут действовать условия роуминга", – добавили в компании.

Читайте наш материал о том, что Kyivstar в течение двух месяцев – апреля и мая – будет начислять бесплатные бонусы абонентам от 60 лет и людям с инвалидностью. А также какие услуги от европейских мобильных операторов для украинских переселенцев бесплатные.