Курс валют "ушел на каникулы": кто в выигрыше – гривня или доллар

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В последнюю неделю апреля наличный доллар снова порадовал тех, кто верит в крепкую гривню и хранит сбережения на депозитах в национальной валюте, надеясь заработать больше на процентах, чем на росте курса. С пятницы по пятницу курс гривни укрепился.

Чего ожидать от курса на следующей неделе с длинными выходными и короткими рабочими днями, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар, который удержался перед минувшими выходными на рубеже 28 гривен, с понедельника начал дешеветь. Нисходящий тренд продолжался всю неделю, в итоге к пятнице в продаже курс снизился на 20 копеек, до 27,81 грн/доллар, в покупке – до 27,61 грн/доллар.

Нацбанк, опустивший курс перед выходными сразу на 16 копеек, до 27,90 грн/доллар, укреплял гривню всю неделю. К пятнице она отыграла у доллара еще 15 копеек. В итоге курс опустился до 27,75 грн/доллар. Такой же курс остается и на четыре дня выходных. На среду, 5 мая, регулятор установил курс 27,73 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что предпраздничное укрепление гривни было ожидаемым.

Андрей Шевчишин отметил, что ни карантин, ни коронавирус не изменили традиционных тенденций: на майские гривня всегда крепчает.

"Впереди длинные пасхальные и майские праздники, в результате чего и население, и компании подливали валюту в рынок, – анализирует Андрей Шевчишин. – Экспортеры, которые придерживали валюту еще пару недель назад, понемногу ее продавали, пока гривня не укрепилась еще больше. В свою очередь нерезиденты возобновили покупки гривневых ОВГЗ, в частности, по состоянию на четверг их портфель увеличился сразу на 337,4 млн грн".

Олег Пендзин конкретизировал, что, во-первых, Украина разместила на рынке валютные еврооблигации на 1,25 млрд долларов под 6,875% годовых со сроком погашения в 2029 году. Во-вторых, Минфин поднял доходность выше 10% годовых по гривневым ОВГЗ и продал их в минувший вторник почти на 10 млрд грн, это в десятки раз больше, чем на предыдущем аукционе.

"Проценты по евробондам достаточно высокие, но не грабительские, тем более на 8 лет. Поэтому появилось много валюты, которая будет адсорбировать спрос на внутреннем рынке", – говорит Олег Пендзин.

А вот спроса на валюту как раз и не будет, уверен Александр Охрименко.

"Сейчас импортерам валюта не нужна – почти весь май торговли не будет, за исключением топлива. Закупать впрок валюту либо товары бизнесу нет смысла. Это будет давить на курс доллара до середины мая, толкая его вниз, к 27,5 грн/доллар", – анализирует Александр Охрименко.

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов совпадают: гривня в первую неделю мая значительно укрепится.

Олег Пендзин ожидает, что курс наличного доллара окажется на следующей неделе в коридоре 27,6-27,8 грн/доллар. Ниже чем 27,5 грн/доллар, он, по мнению эксперта, не опустится, так как Нацбанк в рабочие дни между праздниками выкупит излишки валюты.

"Слишком крепкая гривня влияет на доходы бюджета – он недополучает НДС, поэтому доллар по 27 нам пока "не светит", несмотря на то, что сейчас на рынке его избыток", – резюмировал эксперт.

Александр Охрименко добавил, что ожидает на праздники увеличения спреда для наличного доллара до 30-40 копеек за счет уменьшения курса покупки. Сейчас он 20 копеек.

"Те, кто решат сдавать доллары на праздники – много потеряют, так как банки работать не будут, а валютные обменники не упустят шанс заработать на тех, кому не хватит гривневой налички, дабы хорошо погулять", – отметил Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин прогнозирует, что гривня продолжит оставаться относительно стабильной и будет и дальше двигаться в коридоре 27,6-27,8 грн/доллар, где и может провести все праздники.

Продавать или покупать валюту

Продавать наличные доллары во время праздников эксперты категорически не советуют – курс будет крайне невыгодным.

Что касается покупки – у каждого из них свое мнение.

Олег Пендзин рекомендуют пока сделать паузу на неделю-полторы и не покупать доллары без крайней необходимости, так как курс может пойти вниз еще больше. Эксперт напомнил: год назад в начале мая курс продажи наличного доллара был 27,1 грн, а к 11 мая опустился до 26,84 грн/доллар, затем постепенно пошел вверх.

Андрей Шевчишин уверен, что Нацбанк не даст гривне так укрепиться. Но если курс продажи в кэше снизится за будущую неделю до 27,5 грн/доллар, есть смысл его покупать как долгосрочную инвестицию

Александр Охрименко по-прежнему верит в крепкую гривню еще как минимум на два месяца. И советует зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара.

"Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам около 8% годовых. До конца второго квартала на них можно заработать больше, чем на вероятном укреплении доллара", – напомнил Александр Охрименко.

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