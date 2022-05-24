Курс, кредиты и бензин – самые болезненные финансовые вопросы во время войны

Что ждет украинцев в ближайшее время / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны важно не только суметь заработать деньги, но и правильно их потратить. Ведь купить ряд товаров, таких, например, как бензин, в Украине достаточно сложно. Да и валютные правила меняются чуть ли не еженедельно.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались в новшествах и прогнозах на ближайшее время.

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Кто по какому курсу платить?

20 мая НБУ снова изменил правила для валютного рынка. Одновременно он уменьшил до 50 тыс. грн лимит на снятие валюты за рубежом с гривневых карт и разрешил банкам устанавливать коммерческие курсы для конвертации гривны в валюту при оплате картой за рубежом.

"Национальный банк Украины также с 21 мая 2022 снял ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом или снимают с карточек наличную валюту", – сообщили в НБУ.

По словам представителей НБУ, это позволит сблизить реальный обменный курс и курс конвертации, а также это минимизирует "карточный туризм".

"По имеющимся данным, значительная часть операций с гривневыми картами за рубежом – это снятие наличных с банкоматов. Заметная часть этой наличности потом возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок. То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени потребности, что сейчас крайне важно минимизировать", – заявили в НБУ.

При этом экспортеры должны будут продавать валютную выручку по фиксированному курсу 29,25 грн за доллар. Эксперты говорят, что это еще больше будет давить на валютный рынок.

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"Дополнительная нагрузка ляжет на экспортеров, которые могут продавать только по фиксированному, а покупать – по рыночному, спред между которыми будет болезненным. Это приведет к тому, что бизнес начнет искать схемы и выводить бизнес из Украины", – поясняет старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

По его словам, это также приведет к уменьшению покупательской способности беженцев за границей, которые рассчитываются гривневыми картами. Также пострадают айтишники.

"То же самое с ИТ-специалистами. Правда, у большинства работников ИТ есть пространство для маневра – заводить в Украину только столько, сколько нужно, оставляя остаток за границей. И это еще один сигнал: играешь максимально в белую, заводишь всю выручку в Украину – будешь страдать за всех", – говорит Юрий Гайдай.

Что будет с кредитами в июне?

Пока что ни один из банков не анонсировал продление кредитных каникул после окончания мая. Если все останется как есть, то уже с 1 июня в украинских банках возвращаются стандартные условия обслуживания кредитных карт.

"До 1 июня в ПриватБанке действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за пользование кредитными средствами. Про условия использования средств в июне мы сообщим отдельно", – заявили в ПриватБанке.

Похожая ситуация и в других крупных украинских банках – кредитные каникулы действуют до 1 июня, что будет потом, в финучреждениях не сообщают.

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Когда появится бензин?

Пошла уже пятая неделя с тех пор, как чиновники обещают, что на следующей неделе проблема дефицита топлива будет решена. Между тем, купить топливо даже по 51-58 грн за литр на заправках очень сложно. В очереди за бензином нужно провести несколько часов и если повезет, то удастся заправить заветные 20 литров.

Между тем, есть и такие АЗС, которые продают бензин по 70-75 грн. Обычно там нет очередей и заливать можно любое количество литров.

Некоторые АЗС заливают топливо только по талонам. Соответственно в сети начали продавать талоны в эти сети – цены от 60 до 75 грн за литр.

Если вы готовы купить бензин самовывозом, то на сайтах объявлений его продают по 68-75 грн за литр. Продавцы уверяют, что это топливо с брендовых заправок, но проверить это, как вы понимаете, невозможно.

Ну а если поискать по сайтам объявлений, то можно найти топливо с доставкой. Самое дорогое, которое мы видели, стоило 2400 грн за 20 литровую канистру. То есть, литр обходился в 120 гривень.

Эксперты и участники рынка говорят, что пока что спрос все еще превышает предложение, поэтому бензина на заправках не видно. Улучшение на рынке может случиться в начале июня, когда нарастят поставки из Европы. При этом дефицит, по разным оценкам, может наблюдаться от трех до шести месяцев.

Ранее мы писали о том, что будет с доходами и сбережениями украинцев. О том, каким будет курс доллара в ближайшее время читайте здесь.