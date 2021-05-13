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Курс доллара в Украине замер, а евро продолжает падение

13 мая, 17:05

Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 14 мая

/ Фото: Getty Images

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 14 мая:

12.0513.05Изменение
1 доллар США27,63 грн27,63 грн0,00
1 евро33,50 грн33,37 грн- 0,13

По сравнению со значениями 13 мая курс доллара не изменился после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 7 по 13 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 9 копеек.

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Евро упал. После падения на 17 копеек днем ранее евровалюта подешевела еще на 13 копеек.

Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:

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