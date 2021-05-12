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Гривня на позитиве: курс доллара нащупал новый диапазон

12 мая, 13:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок только сегодня "просыпается" после затяжных майских праздников, объемы торговли растут

/ Фото: AFP

Доллар 12 мая после падения по официальному курсу Нацбанка немного вырос на межбанке, до 27,63 грн. Основные игроки валютного рынка только сегодня полноценно начинают работу, а вчерашнее укрепление было связано с отложенным спросом, который сформировался за праздничные дни. Но у гривни остались сильные факторы для позитива, поэтому курс войдет в диапазон 27,6-27,7 грн/долл. с перспективой движения к 27,5 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он выделил такие факторы, которые играют на руку гривне:

  • сохранение высоких цен на сырьевых рынках по ключевым позициям украинского экспорта;
  • стабилизация эпидемиологический ситуации и активизация вакцинации в Украине;
  • активное обсуждение перспектив членства Украины в НАТО.

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В то же время, активность нерезидентов сдерживают:

  • высокое инфляционное давление;
  • напряженность на границах с РФ.

Также о том, почему подешевела американская валюта, узнавайте из нашего сюжета:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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