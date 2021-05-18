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Курс доллара в Украине вернулся на уровень прошлогоднего лета

18 мая, 16:35

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 19 мая

Доллар вышел на второй антирекорд за неделю / Фото: freepik.com

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 19 мая:

18.0519.05Изменение
1 доллар США27,56 грн27,44 грн- 0,12
1 евро33,44 грн33,53 грн- 0,09

По сравнению со значениями 18 мая курс доллара упал еще на 12 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Это новый минимум – с 27 августа 2020 года, то есть почти за девять месяцев. За неделю – с 12 по 19 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 23 копейки.

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А вот курс евро вырос на девять копеек.

Как ранее объясняли эксперты, во многом укрепление гривни к доллару обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

Напомним, покупая наличные в банках, украинцам не стоит опасаться, что на банкнотах может быть коронавирус. В Нацбанке дезинфицируют деньги. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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