Курс доллара в Украине вернулся на уровень прошлогоднего лета

Доллар вышел на второй антирекорд за неделю / Фото: freepik.com
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 19 мая:
|18.05
|19.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,56 грн
|27,44 грн
|- 0,12
|1 евро
|33,44 грн
|33,53 грн
|- 0,09
По сравнению со значениями 18 мая курс доллара упал еще на 12 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Это новый минимум – с 27 августа 2020 года, то есть почти за девять месяцев. За неделю – с 12 по 19 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 23 копейки.
А вот курс евро вырос на девять копеек.
Как ранее объясняли эксперты, во многом укрепление гривни к доллару обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Напомним, покупая наличные в банках, украинцам не стоит опасаться, что на банкнотах может быть коронавирус. В Нацбанке дезинфицируют деньги. Подробнее смотрите в сюжете:
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