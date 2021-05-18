Курс доллара в Украине вернулся на уровень прошлогоднего лета

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 19 мая

Доллар вышел на второй антирекорд за неделю / Фото: freepik.com

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 19 мая:

18.05 19.05 Изменение 1 доллар США 27,56 грн 27,44 грн - 0,12 1 евро 33,44 грн 33,53 грн - 0,09

По сравнению со значениями 18 мая курс доллара упал еще на 12 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Это новый минимум – с 27 августа 2020 года, то есть почти за девять месяцев. За неделю – с 12 по 19 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 23 копейки.

Реклама

А вот курс евро вырос на девять копеек.

Как ранее объясняли эксперты, во многом укрепление гривни к доллару обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, покупая наличные в банках, украинцам не стоит опасаться, что на банкнотах может быть коронавирус. В Нацбанке дезинфицируют деньги. Подробнее смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня