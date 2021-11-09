Курс доллара пошел на разворот: сколько теперь стоит валюта

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 10 ноября:

9.11 10.11 Изменение 1 доллар США 26,08 грн 26,09 грн +0,01 1 евро 30,20 грн 30,21 грн +0,01

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на вторник, 9 ноября, доллар и евро подорожали на 1 копейку.

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Что будет с курсом доллара до конца года

Как ранее рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, гривня часто под усиленным давлением в финале года.

Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5. Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

Однако Владимир Позний считает, что такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривни.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.