Курс доллара нацелился на рекорд? Что происходит с валютой на черном рынке

Сколько стоит доллар 29 июня / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

День 29 июня доллар начал на уровне 35,35/35,50 грн, однако уже ближе к обеду его стоимость резко выросла.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, обновленные данные по состоянию на 12:00 по киевскому времени 29 июня показывают, что средний курс продажи доллара составляет 35,55 грн, а покупки – 35,41 грн.

Заметим, 28 июня эти показатели были на уровне 35,4/35,12 грн соответственно.

Динамика курса доллара 29 июня / Фото: скриншот

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Что будет с долларом дальше?

Как рассказал ранее "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, прицел на рост доллара до 40 гривен возвращается.

"Тема последней недели – предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня – начале июля мы можем ждать повышения спроса на доллары и евро со стороны населения, что подтолкнет курс валюты на черном рынке к 40 гривням. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения", – говорит Максим Орыщак.

Как рассказывал в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу в ближайшие полгода может добавиться еще 15% девальвации. Осенью прыжок курса до 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.

Раньше мы писали, какие схемы мошенничества с валютой придумали аферисты в Украине.