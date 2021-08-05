Курс биткоина достиг двухмесячного максимума: что произошло

Биткоин вырос в цене. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images
Курс самой популярной криптовалюты – биткоина, продолжает расти. В четверг, 5 августа, биткоин торгуется на уровне 38 827 долларов.
Как пишет Минфин, к началу августа курс биткоина достиг двухмесячного максимума.
СЕО криптовалютной биржи EXMO Сергей Жданов считает, что рост курса биткоина связан с заявлениями американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
Так, вот недавно он рассказал, что основанная им компания SpaceX и сам он владеют биткоинами.
Разработчик программного обеспечения для гаджетов MicroStrategy и крупнейший институциональный инвестор криптовалюты также продолжает верить в биткоин.
Как считают аналитики, вера в биткоин инвесторов крупного калибра подталкивает к покупке инвесторов и меньшего.
Как сообщалось, летом-2021 главная криптовалюта (биткоин) уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.
Накануне цена биткоина снижалась до отметки 37,3 тыс. долларов после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты.
А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":
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