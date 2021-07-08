Купить квартиру в Украине стало дороже: как изменились цены в крупных городах

На рынок недвижимости пришло традиционное летнее затишье. Но до конца года квадратные метры снова подорожают, считают эксперты

Цены на квартиры снова выросли / Фото: Сегодня

В Украине продолжается рост цен на квартиры. С начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало в среднем на 12,5% – на первичном рынке на 15-18%, а на вторичном на 7-10%.

А вот по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке может вырасти на 25%. Годовой рост цен на вторичке может достичь 12%. Подорожания ждут к осени – в середине и конце лета на рынке недвижимости будет царить традиционное затишье.

Рост цен на квартиры в первые шесть месяцев 2021 года / Фото: Сегодня

О том, как и почему менялись цены в первом полугодии 2021 года, а также какое жилье пользуется спросом, сайту "Сегодня" рассказали аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ).

Спрос на жилье растет вместе с ценами

В первые шесть месяцев 2021 года спрос на жилье вырос на 20%, несмотря на два локдауна. Спрос повышается на 3-5% каждый месяц. Главными причинами его роста называют удешевление ипотеки и попытки застройщиков продать квартиры за счет рассрочек.

Цены толкает вверх не только повышенный спрос. Важную роль играет ускорившаяся инфляция, строительные материалы дорожают.

Кроме того, люди используют рынок недвижимости как способ инвестировать накопленные средства. Количество таких сделок выросло минимум на 15% по сравнению с 2020 годом. Эта статистика касается в основном 1-2-комнатных квартир.

"1, 2-комнатные квартиры – лучший способ для инвестиций, так как спрос на малогабаритное жилье площадью 35-50 м2 является высоким... Малогабаритное жилье провоцирует увеличение стоимости квартир", – рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

Как изменились цены на жилье в крупных городах

Львов

За 6 месяцев 2021 жилье во Львове подорожало в среднем на 7-10%, а вот спрос при этом почти не повышался. Самыми популярными оказались новые 1-2-комнатные квартиры, а также квартиры с хорошим ремонтом (любой площади).

Покупали стали моложе – в основном 30-35 лет. Часто это представители IT-сферы, которая уверенно развивается во Львове.

"Среди главных факторов подорожания квартир на первичном рынке – рост себестоимости строительства: цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы увеличились почти на 7%. К тому же местные застройщики перестраховались, заложив инфляционные риски", – рассказал глава местного отделения АСНУ Андрей Борисов.

Харьков

За первое полугодие стоимость жилья на первичном рынке Харькова выросла в среднем на 6%. Продаются в основном квартиры эконом- и комфорт-класса – они составляют 53% предложения на рынке. При этом растет себестоимость строительства.

В городе стало больше покупателей, которые приобретают квадратные метры ради пассивного дохода.

"Увеличение инвестиций позволило не только стабилизировать рынок строительства, но и увеличить показатели роста цен на квартиры независимо от того, что происходит в мире и Украине в частности", – отметил глава местного отделения АСНУ Игорь Балака.

По его прогнозам, до конца года стоимость жилья на первичном рынке Харькова может вырасти в пределах 5-7%.

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Винница

С начала года цены на первичном и вторичном рынке жилья выросли в среднем на 5%. Более активным спросом пользуются квадратные метры в новостройках – там выше качество квартир. На вторичном рынке покупают в основном люди среднего возраста или дети для своих родителей.

До конца года стоимость жилья может повыситься еще на 3-4% – за счет увеличения спроса и подорожания стройматериалов, считает глава Винницкого отделения АСНУ Лилия Пшеничная.

Зато стоимость аренды квартир в городе снизилась на 4%. Это связано с уменьшением количества студентов – они являются едва ли не главными арендаторами жилья. Молодежь стала снимать меньше квартир из-за кризиса, который уменьшил доходы.

Черновцы

С начала года цены на первичном и вторичном рынках Черновцов выросли на 10-15%. Это связано с подорожанием строительных материалов и энергоносителей. Растет и спрос. В новостройки инвестируют в основном родители для своих детей, а также люди, зарабатывающие на перепродаже или на сдаче квартир в аренду.

На вторичном рынке в 40% случаев покупают небольшие квартиры и в городе возник дефицит такого жилья. Поэтому именно такие квартиры дорожают на винницкой вторичке активнее всего.

До конца года цены на первичном рынке могут повыситься еще на 10%, на вторничном – на 5-10%, считает глава Черновицкого отделения АСНУ Зоряна Вакарчук. А аренда может подскочить в цене на треть – осенью в городе ждут наплыва студентов.

Напомним, ранее в Госстате подсчитали, что квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%.

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