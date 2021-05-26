Кулеба о строительстве "Северного потока – 2": Ничто не проиграно, пока игра не закончилась

Пока газ не потек, будем бороться за наши интересы, заявил глава МИД

Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в противостоянии с российским газопроводом "Северный поток – 2" Киев будет бороться за свои интересы до конца.

Об этом сообщает агентство УНИАН.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве глава украинской дипломатии отметил: "Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%. И кстати, я об этом говорил государственному секретарю США Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе – ничто не проиграно, пока игра не закончилась".

"Безусловно, теперь у строителей "Северного потока – 2" намного больше шансов достроить этот проект, но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream – 2, – будем бороться за защиту наших интересов", – заявил Кулеба.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил, что решил отказаться от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2", потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой.

Напомним, Госдепартамент направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против Nord Stream 2 AG (компании – оператора трубопровода "Северный поток – 2").

В ответ в Сенате зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть санкции против Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига, который представили 14 республиканцев.

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