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Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорий

12 апреля, 10:01

Ксения Капустинская

Кабинет министров обнародовал перечень видов деятельности

Правительство определило, какие именно категории предпринимателей и наемных сотрудников могут рассчитывать на получение карантинных 8000 гривен. Категории получателей прописаны в дополнениях к постановлению № 329.

Виды деятельности ФОПов, которые имеют право на получение карантинных 8000 грн:

Видео: Сегодня

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Старт приема заявок назначен на сегодня, 12 апреля, анонсировал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:

Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.

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Источник: Сегодня

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