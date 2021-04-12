Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорий

Правительство определило, какие именно категории предпринимателей и наемных сотрудников могут рассчитывать на получение карантинных 8000 гривен. Категории получателей прописаны в дополнениях к постановлению № 329.
Виды деятельности ФОПов, которые имеют право на получение карантинных 8000 грн:
- Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
- Другие виды розничной торговли вне магазинов;
- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
- Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками;
- Демонстрация кинофильмов;
- Организация конгрессов и торговых выставок;
- Театральная и концертная деятельность;
- Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
- Функционирование театральных и концертных залов;
- Функционирование библиотек и архивов;
- Функционирование музеев;
- Функционирование спортивных сооружений;
- Деятельность спортивных клубов;
- Деятельность фитнес-центров;
- Функционирование аттракционов и тематических парков;
- Организация других видов отдыха и развлечений;
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- Деятельность по обеспечению физического комфорта.
Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Старт приема заявок назначен на сегодня, 12 апреля, анонсировал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.
Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:
- авторизоваться в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП;
- в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе);
- вести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).
Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.
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