Криптовалютные репрессии в Китае обвалили курс биткоина

Биткоин снова под ударом / Фото: REUTERS/Florence Lo

Курс биткоина, который недавно обвалил Илон Маск, снова оказался под ударом. Причиной начавшегося в выходные падения стала блокировка криптовалютных аккаунтов в китайской социальной сети Weibo. Если до этого цена биткоина вплотную подходила к отметке в 38 тыс. долларов, то затем она падала до 34,8 тыс. долларов.

Утром 7 июня курс главной криптовалюты немного восстановился. К 10:40 биткоин торговался по 36,2 тыс. долларов.

Курс биткоина 7 июня

Как сообщает Bits.media, общее количество подписчиков заблокированных аккаунтов в Weibo превышает 5 млн. В том числе под баном оказались минимум 25 очень популярных страниц с большим количеством подписчиков. В них велись активные дискуссии о биткоине, криптовалютных проектах и децентрализованных финансах.

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Сама соцсеть Weibo не предоставляет никаких данных о причинах блокировки. Но в именах большинства заблокированных аккаунтов присутствовали слова "bitcoin", "BTC", "blockchain" и "coin trader".

Блокировки могут связаны с новыми ограничениями на операции с криптовалютами в Китае. Пекин запретил финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями. Такие "репрессии" потрясли рынок криптовалют, инвесторы боятся, что другие страны могут принять аналогичные меры.

Напомним, ранее криптобиржа сообщила, что украинцы подсели на криптовалюту. Число трейдеров с февраля по май выросло в пять раз.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":