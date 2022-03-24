Кремлю удалось поднять курс рубля – почему РФ станет еще хуже

Актуальный курс рубля на 24 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс российского рубля на бирже внезапно укрепился и впервые с начала войны доллар опустился ниже 100 руб.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.

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По состоянию на 24 марта 13:13 курс доллара составил 96,03 руб. Также 24 числа были открыты торги на Мосбирже и, как ни странно, акции агрессора держатся и даже индекс биржи показал рост.

В чем дело?

На самом деле радоваться россиянам рано радоваться, поскольку происходящее на бирже – искусственно созданный рост.

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Дело в том, что нерезидентам запрещено продавать свои акции, также запрещены короткие продажи, судя по комментариям пользователей, есть серьезные проблемы с заявками на продажу акций.

Система сильно зависает, а терминалы некоторых банков вообще "лежат", рассказал в своем Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Кто же скупает акции?

Главным покупателем российских акций является Фонд национального благосостояния РФ. По сути, агрессор просто "сжигает" собственные деньги, используя последние резервы.

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В банках закончились деньги

Банки перестали выдавать россиянам их депозиты, поскольку страна испытывает острый дефицит валюты.

"Денег нет!" – отвечают обманутым вкладчикам. Множество историй россиян уже утекли в Сеть.

По новым правилам Центробанк разрешил возвращать депозиты до 10 тыс. долларов. Однако в банках просто нет валюты для этого, поэтому они самовольно меняют правила и выдают до 5 тыс. долларов без объяснения, а некоторые и того меньше.

"Сегодня" также писали, можно ли ждать дефолта агрессора, и рассказывали, что Путин поставил Европе новый ультиматум.