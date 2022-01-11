Кредит вместо квартиры: как не получить чужие долги вместе с наследством

Как вместе с наследством не получить кредит умершего / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие ошибочно полагают, что после смерти человека его долговые обязательства прекращаются. На самом же деле большинство из них включаются в наследство и переходят к наследникам.

"Сегодня" вместе с помощником адвоката Адвокатского объединения "Лекс плюс" Антоном Арефьевым разбирались, как случайно не унаследовать чужие долги.

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Эксперт отмечает, что в состав наследства входят следующие обязательства:

договорные обязательства (в том числе кредит);

долг по алиментам, возникший при жизни наследодателя;

имущественный вред;

моральный вред, пеня и штраф, присужденные судом при жизни наследодателя;

налоговый долг;

расходы на содержание и захоронение наследодателя;

обязательства по договору аренды жилья с выкупом.

В то же время не входят в состав наследства обязательства, которые неразрывно связаны с лицом наследодателя, а также:

обязательства по уплате алиментов после смерти наследодателя;

моральный вред, пеня и штраф, не взысканные судом при жизни наследодателя.

К кому переходят долги?

Обязательства наследодателя переходят исключительно к тем наследникам, принявших наследство, подчеркивает Антон Арефьев.

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Если наследник отказался от наследства, то он не несет никаких обязательств перед кредиторами наследодателя.

Частичный отказ от наследства (в том числе, от его долговой части), принятие наследства с условием или оговоркой не допускается.

То есть, наследник может либо принять наследство со всем имуществом и долгами, либо не принять его вообще.

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"Поэтому потенциальным наследникам перед принятием наследства следует проверить наличие обязательств, которые могут быть включены в него, а также осуществить их анализ на предмет законности и вероятности взыскания", – говорит наш эксперт.

Но даже если наследник принял наследство, он может в дальнейшем отказаться от него в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя.

Как проверить наличие обязательств

Проверить, были ли у умершего долги, можно по личным документам наследодателя, таким как договоры, расписки, банковские выписки или судебные решения, а также:

по публичным реестрам (портал Судебной власти, Реестр судебных решений, АСВП, реестр должников или состояние расчетов с бюджетом);

у нотариуса, открывшего наследственное дело.

Размер ответственности наследников

Максимальный размер ответственности наследника по обязательствам наследодателя ограничен стоимостью полученного в наследство имущества. То есть, он ни в коем случае не будет вынужден погашать долги наследодателя за счет собственных средств или имущества.

Если наследников несколько, то долги распределяются между ними пропорционально доле каждого из них, отметил помощник адвоката.

Кредиторы могут предъявить требования к наследникам в течение шести месяцев со дня, когда они узнали о принятии наследства.

Этот срок не может быть продлен, а если кредитор его упустил, он лишается права требовать от наследников долга.

По общему правилу именно наследники обязаны сообщить всем известным им кредиторам об открытии наследства, а кредитор должен доказать, что он не пропустил срок для предъявления требования.

На практике и кредиторы, и наследники часто злоупотребляют своими правами с целью манипулирования сроками предъявления требования. Кредиторы делают это в целях продления срока, наследники – в целях пропуска кредитором этого срока.

Поэтому обе стороны правоотношений должны уделить особое внимание этому вопросу. Наследникам стоит опубликовать в общенациональном СМИ некролог и информацию об открытии наследства, а кредиторы, в свою очередь, не должны ждать его открытия, а могут сами инициировать его у нотариуса.

Ответственность

В случае отказа наследников погашать законные требования кредитора, суд обращает взыскание на наследственное имущество, которое было передано наследникам.

Наряду с этим кредитор получает право начислять инфляционное увеличение долга и 3% годовых на всю сумму непогашенной задолженности, а также взыскать с наследников все судебные издержки.

Особенности наследования долгов

Во-первых, очень часто кредиты выдаются только при страховании заемщика в пользу кредитора в случае смерти первого, говорит эксперт.

В таком случае обязательство должно быть погашено за счет страховой выплаты, а не за счет наследственного имущества.

Поэтому наследникам следует проследить, чтобы были соблюдены все процедуры и сроки получения страхового возмещения.

Во-вторых, с момента смерти должника прекращается начисление штрафных санкций и процентов в размере кредита. На наследников же возлагается исключительно неустойка, присужденная судом именно при жизни наследодателя.

В-третьих, с момента смерти должника условия договора о сроках и порядке возврата кредита не применяются, а наследники должны досрочно выплатить весь долг единовременным платежом.

Поэтому кредиторы не должны ждать наступления сроков выплаты долга, а могут предъявлять свои требования сразу же после смерти должника.

"Таким образом, наследникам не стоит паниковать, если в состав наследства входят также и долговые обязательства, так как размер ответственности в любом случае ограничен стоимостью наследственного имущества", – говорит Арефьев.

В случае отказа от наследства, наследник гарантированно теряет все наследственное имущество, в случае его наследства можно рассчитывать на пропуск кредитором срока или на то, что он не сможет доказать наличие долга или его размер.

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