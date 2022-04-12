Кредит под 0%: кто в Украине может пользоваться льготными условиями

Некоторым категориям предпринимателей доступны льготные условия для кредитов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Чтобы стимулировать бизнес во время войны и поддержать сельхозпроизводителей, чтобы посевная компания в Украине состоялась несмотря на боевые действия, правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь некоторым из предпринимателей доступные льготные кредиты под 0% годовых.
"Сегодня" объясняет, кого касаются такие изменения, и как получить такой кредит.
Кому доступны льготные условия
Кредитование по обновленной программе доступно для:
- агропроизводителей. В частности, для средних предприятий с годовым доходом до 50 млн евро и крупных с доходом более 50 млн евро. Они могут брать кредиты по ставке 0% годовых сроком на 6 месяцев для финансирования посевной кампании;
- любых средних предприятий с годовым доходом до 50 млн евро и крупных с доходом более 50 млн евро. Они также могут брать кредиты под 0% на период военного положения и один месяц после его прекращения. После этого срока ставка повысится до 5% годовых.
Как объясняют в Министерстве финансов Украины, целями кредитования для сельскохозяйственных производителей могут быть:
- инвестиционный кредит на приобретение сельскохозяйственной техники,
- кредит на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.
Заявки на получение кредита можно подавать до 31 мая 2022 года. Максимальная сумма кредита – 60 млн грн.
Такую же сумму могут получить другие предприниматели. Для них срок подачи заявок будет продолжаться до конца периода военного положения. Целями кредитования могут быть:
- инвестиционный кредит на приобретение основных средств,
- кредит на пополнение оборотных средств для воплощения предпринимательской деятельности.
Сроки кредитования разнятся. Для инвестиционных кредитов такой срок составляет 5 лет, для кредитов на пополнение оборотных средств – 3 года.
Как подать заявку на получение такого кредита
Чтобы это сделать, нужно обратиться в банк. Помимо описанных выше условий, каждый банк требует определенные документы и устанавливает критерии.
До внесения изменений в программу "Доступные кредиты 5-7-9%" у каждого учреждения была своя процедура предоставления кредитов по этой программе. Большинство условий не изменилось. К примеру, чтобы получить такой кредит в банке ПУМБ, нужно сначала подать заявку. Среди требуемых документов:
- справка о суммах полученных государственных пособий за последние 3 года;
- официальная финансовая отчетность за последние 4 квартала;
- форму № 1ДФ предприятия ММСП (Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога);
- скриншот об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, платежей в государственный бюджет Украины с сайта Государственной фискальной службы Украины.
Когда эти и еще несколько документов, список которых можно проверить на сайте, будут пересмотрены банком, и предприниматель будет отвечать всем требованиям, нужно будет представить еще некоторые бумаги.
У ПриватБанка также есть свои условия. Но как и в предыдущем случае, следует подать заявку на сайте, а впоследствии с клиентом свяжется менеджер, который объяснит условия и требования.
В целом, чтобы подробно узнать все необходимые документы для получения льготного кредита, нужно подать заявку на сайте банка, где предприниматель хочет получить кредит, или же обратиться в любое работающее отделение.
Почему во время кредитных каникул не отменяют проценты
Ранее мы рассказывали, что суть таких каникул состоит в том, что банк не применяет никаких штрафных санкций за просрочку выплат по кредитам.
То бишь, если вы просрочите выплату, то штрафа за это не будет. В то же время после введения кредитных каникул банки продолжают начислять проценты за использование кредита.
А вот простить кредит банк не может, потому что благодаря этому он существует. Поэтому, чтобы помочь клиентам и не навредить банковской системе, компромиссным решением является именно отсрочка уплаты кредитов для тех, кто не имеет возможности.
Подробно об основных условиях кредитных каникул читайте в нашем материале.
"Сегодня" также писали, кто из предпринимателей может платить только 2% от дохода и каковы особенности использования новой системы. А также читайте, как война разрушила бизнес в Украине.