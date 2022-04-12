Кредит під 0%: хто в Україні може користуватися пільговими умовами

Деяким категоріям підприємців доступні пільгові умови для кредитів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Щоб стимулювати бізнес під час війни та підтримати сільгоспвиробників, аби посівна компанія в Україні відбулася попри бойові дії, уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%". Тепер декому з підприємців доступні пільгові кредити під 0% річних.

"Сьогодні" пояснює, кого стосуються такі зміни, та як такий кредит отримати.

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Кому доступні пільгові умови

Кредитування за оновленою програмою доступне для:

агровиробників. Зокрема, для середніх підприємств з річним доходом до 50 млн євро та великих з доходом понад 50 млн євро. Вони можуть брати кредити за ставкою 0% річних терміном на 6 місяців для фінансування посівної кампанії;

будь-яких середніх підприємств з річним доходом до 50 млн євро та великих з доходом понад 50 млн євро. Вони також можуть брати кредити під 0% на період воєнного стану та одного місяця після його припинення. Після цього терміну ставка підвищиться до 5% річних.

Як пояснюють у Міністерстві фінансів України, цілями кредитування для сільськогосподарських виробників можуть бути:

інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки,

кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів.

Заявки на отримання кредиту можна подавати до 31 травня 2022 року. Максимальна сума кредиту – 60 млн грн.

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Таку ж суму можуть отримати інші підприємці. Для них термін подачі заявок триватиме до кінця періоду воєнного стану. Цілями кредитування можуть бути:

інвестиційний кредит на придбання основних засобів,

кредит на поповнення обігових коштів для здійснення підприємницької діяльності.

Строки кредитування відрізняються. Для інвестиційних кредитів такий строк становить 5 років, для кредитів на поповнення обігових коштів – 3 роки.

Як подати заявку на отримання такого кредиту

Щоб це зробити, потрібно звернутися до банку. Окрім описаних вище умов кожен банк вимагає певні документи та встановлює критерії.

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До внесення змін до програми "Доступні кредити 5-7-9%" у кожної установи була своя процедура з надання кредитів за цією програмою. Більшість умов не змінились. Наприклад, щоб отримати такий кредит у банку ПУМБ, потрібно спочатку подати заявку. Серед документів, які вимагаються:

довідка про суми отриманих державних допомог протягом останніх 3-х років;

офіційна фінансова звітність за останні 4 квартали;

форму № 1ДФ підприємства ММСП (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку);

скріншот щодо відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів до державного бюджету України з сайту Державної фіскальної служби України тощо.

Коли ці та ще кілька документів, перелік яких можна перевірити на сайті, будуть переглянуті банком, і підприємець відповідатиме усім вимогам, потрібно буде подати ще деякі папери.

У ПриватБанку також є свої умови. Але як і в попередньому випадку, варто подати заявку на сайті, а згодом з клієнтом зв'яжеться менеджер, який пояснить умови та вимоги.

Загалом щоб детально дізнатися про всі необхідні документи для отримання пільгового кредиту, потрібно подати заявку на сайті банку, де підприємець хоче отримати кредит, або ж звернутися у будь-яке працююче відділення.

Чому під час кредитних канікул не скасовують відсотки

Раніше ми розповідали, що суть таких канікул у тому, що банк не застосовує жодних штрафних санкцій за прострочення виплат за кредитами.

Тобто, якщо ви прострочите виплату, то штрафу за це не буде. Водночас після введення кредитних канікул банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитом.

А от пробачити кредит банк не може, бо завдяки цьому він існує. Тому, щоб допомогти клієнтам і не нашкодити банківській системі, компромісним рішенням є саме відтермінування сплати кредитів для тих, хто не має на це змоги.

Детально про основні умови кредитних канікул читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, хто з підприємців може сплачувати лише 2% від доходу та які особливості використання нової системи. А також читайте, як війна зруйнувала бізнес в Україні.