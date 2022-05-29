Краски нет, но вы держитесь: в РФ вынуждены производить соки в белой упаковке

Производители из РФ не исключают перехода на пластиковую тару / Фото: Getty Images, Telegram, Коллаж: Сегодня

Предприятия шведско-швейцарской компании Tetra Pak в России в конце мая перешли на режим строгой экономии.

Как сообщили российские медиа, в стране заканчивается краска для фирменной упаковки Tetra Pak.

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Дефицит краски побудил местных изготовителей соков выпускать продукцию в белых пачках с минимальным использованием цветов. Первые подобные партии уже можно заметить на прилавках магазинов.

Новые "белые" партии уже в супермаркетах / Фото: Telegram

Один из производителей соков из РФ сменил ярко-зеленое оформление на просто белый цвет. О прошлых цветах напоминает только логотип и изображение фруктов на тыльной стороне.

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Учитывая ситуацию, местные предприниматели не исключают полного отказа от Tetra Pak. Ожидается, что с осени 2022 года начнут использовать больше обычных пластиковых бутылок.

Tetra Pak в РФ

Интересно, что компания Tetra Pak очень скупо отреагировала на развязывание Россией войны в Украине. Пока другие корпорации разрывали бизнес-связи с местными предпринимателями, шведско-швейцарский производитель тары упорно не уходил с рынка. Даже когда в конце апреля появилась информация о выходе компании из РФ, очень быстро в официальном представительстве ее опровергли.

В апреле главный офис Tetra Pak в Швеции запретил одной из российских компаний использовать свою упаковку. Не исключают остановки ряда заводов в случае проблем с поставкой импортных комплектующих.

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Импортного все меньше

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в связи с западными санкциями против России там возникли проблемы с логистикой. Как следствие, импортного пива на внутреннем рынке стало меньше, а импортозамещение работает не так, как того хотели бы в Кремле.

В частности, в апреле на 30% уменьшилось количество зарубежных брендов в продаже, если сравнивать с апрелем 2021 года. Населению РФ стали продавать местные марки – их доля на рынке выросла с 1,8% до 5,9% в год.

Поставки своей продукции в Россию приостановили ведущие пивовары Бельгии, Нидерландов и Великобритании. На рынке еще остаются производители из Чехии и Германии. В марте с российского рынка вышли компании:

Carlsberg Group;

Heineken;

Plzhensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus);

Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar);

Staropramen;

Бернард.

Цены на иностранные автомобили в РФ также зашкаливают и даже установили рекорд на мировом рынке – населению сбывают машины втридорога. В то же время экономисты предупредили, что в 2022 году украинцы станут беднее, но ненадолго.