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"Ковидную тысячу" получат еще больше украинцев: кто сможет воспользоваться деньгами

Андрей Галицкий
2 февраля, 13:50

Кабинет министров распространил выплату 1 тыс гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.

Об этом стало известо в ходе заседания правительства.

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Так, с 7 февраля 1 тысячу гривен те, кто прошел полный курс вакцинации, смогут потратить на:

  • сферу культуры
  • образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),
  • физическую культуру и спорт
  • внутренние пассажирские перевозоки железнодорожным и авиационным транспортом,
  • на книги, печатные средства массовой информации,
  • товары спортивного назначения, школьные принадлежности и канцелярские изделия

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