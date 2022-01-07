Конкурент АТБ выходит на наш рынок: какие товары из Lidl уже продают в Украине

Украинцы уже могут купить некоторые товары / Фото: Коллаж: Сегодня
Немецкая Lidl только собирается зайти в Украину, а украинцам уже продают товары из европейских супермаркетов.
"Сегодня" подготовили подборку выгодных предложений.
Синие хлопковые джинсы продают за 179 гривен. Этого товара есть несколько размеров. Украинцы могут заказать их и оформить доставку с помощью любого почтового оператора.
А розовая женская футболка стоит 69 гривен. Есть лишь одна штука 38 размера. В описании к товару указано, что он с вискозы.
Летнее малиновое однотонное платье продают всего за 99 гривен. Подобные платья стоят в торговых центрах от 400-500 гривен. Этот товар остался лишь в одном размере и всего две штуки.
А однотонные салатовые хлопковые джинсы стоят 219 гривен. Они остались только одного, 42 размера и в одном экземпляре.
Серое домашнее платье из полиакрила стоит 149 гривен. На это платье действует скидка, раньше его продавали по 400 гривен. Оно, также, осталось в единственном экземпляре 40 размера.
Почему в Lidl низкие цены?
Компания покупает товар крупными партиями, соответственно и по низким ценам, и может контролировать себестоимость. Также ей не требуются посредники, которые могут увеличить конечную цену товара за счет доставки и других факторов. Но в этих супермаркетах подчас достаточно ограниченный выбор товаров.
В супермаркетах Lidl расположено около двух тысяч уникальных продуктов. Поскольку это большие супермаркеты, то количество достаточно мало. В других подобных — больше в 10-30 раз.
Интересно, что эти магазины намного меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов", что тоже положительно влияет на цены. Ведь компания экономит.
Ранее мы рассказывали, где может появится первый супермаркет Lidl. И это не в Киеве!
Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.